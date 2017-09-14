〈台北都會〉原民生「鼓舞」自己 峽鼓隊出頭天

2017-09-14

連續四年全國賽獲優等

〔記者張安蕎／新北報導〕原住民因遷居都市，容易被漢化，身分認同出現斷層，但在三峽有一群都市原住民第二代組成「峽鼓原舞隊」，在打鼓、跳舞中找到了自信，努力尋求原住民在都會區重生的機會，連續四年獲得全國學生舞蹈比賽團體甲組優等的成績。

峽鼓原舞隊創辦人日卡比洛表示，民國九十九年他接任三峽國中學務主任時，發現原住民學生，竟有逾廿人長期蹺課，因家長忙著在都會區工作，不特別重視小孩教育，為了讓這些中輟的原住民第二代，找回對學習的興趣，因此號召約四十位原住民學生開始學習打鼓。

日卡比洛說，舞隊使學生們有機會站在舞台上演出，一次次的掌聲，讓他們開始肯定自己，也越來越能接受學校規矩、學習課業，不出四年校內原住民學生已不再缺課，舞隊也因參賽累積出知名度，讓學生能夠自攢演出費，幫助家中經濟。

隊長哈拿崮說，七年前加入舞隊，是因她身為阿美族，卻對自身族群背景毫不了解，她從一張白紙開始學習，到現在已可吟唱傳統歌謠，更能打擊非洲鼓、森巴鼓、木箱鼓等，讓他們「找回自己失落的那一塊」。

隊員章皓哲也說，隊員中許多學生起初不會說族語、不知道部落在哪，甚至因身在都市而刻意隱瞞自己的身分，但透過音樂與舞蹈，找回自我認同，他以傳承部落文化、身為原住民而感到驕傲。