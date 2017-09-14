〈中部〉紫斑蝶生態教育 救了文德國小

2017-09-14

位於八卦山上 三年前全校僅38生

〔記者湯世名／彰化報導〕因少子化衝擊和地理位置偏遠，彰化縣許多學校學生人數逐年下滑，紛紛轉型求生存，其中彰化縣八卦山上的文德國小，位於紫斑蝶遷徙路徑，生態資源豐富，三年前校方與南投縣特有生物研究保育中心合作進行蝴蝶棲地復育、紫斑蝶生態教育等課程，意外擄獲外鄉鎮學生家長目光，新生人數不減反增，三年來增加十五名新生，滅校危機解除，堪稱挽救小校成功的案例之一。

「這個是紫斑蝶、樺斑蝶的幼蟲跟蝴蝶！」特有生物研究保育中心研究員朱汶偵昨與蝴蝶專家吳啟仁到文德國小，為學生進行每周的生態教育課程，還帶來蝴蝶的成蟲、幼蟲，以及蝴蝶蜜源植物之一的高士佛澤蘭，學生們聽得津津有味，吸收到不少關於自然生態的知識與保育觀念。

文德國小五年甲班學生莊毓翔開心的說，以前小時候看到毛毛蟲都不覺得可愛，但是來到學校之後，老師教導他們很多蝴蝶與植物的知識，帶他們看到蝴蝶蛻變的過程，覺得來這裡念書好幸福。

校長李政穎表示，社會文明科技發達之後，有太多人工、人造的設備，雖然帶來便利，但是，可能造成學生對生命關懷的弱化，因此他們希望透過在地資源的結合，並引入特有生物中心的專家知識教導，讓孩子們能夠從小認識大自然環境，以及大自然生物鏈對生命的影響，進而能夠學習到尊重與關懷。

今年增加至53生 解除滅校危機

教導主任林宏建則指出，紫斑蝶屬於熱帶蝶種，喜愛熱帶氣候，不適應寒冬，每年在台灣南部紫蝶幽谷渡冬後，於三、四月份北返時會經過文德國小，因此校內可以看到大量的紫斑蝶飛舞，三年前校方與特生中心合作生態教育，還編列生態教材，沒想到因此獲得家長好評；該校原有上百名學生，因位置偏遠與少子化衝擊而逐年減少，三年前跌到最低點的三十八人，儘管沒有廢校、併校的最低人數門檻，但他們仍憂心如此下去將面臨滅校危機，卻沒想到因生態教育開創契機，包括彰化市、社頭鄉、員林市都有家長把新生送來這裡，前年學生人數開始增加到四十二人，去年增加到四十八人，今年更增加到五十三人，獲得外鄉鎮市民眾的認同，更讓文德國小因此解除滅校危機，明年學生人數可望再往上攀升。