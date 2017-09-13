〈台北都會〉北市焚化廠售電回饋 5區20日起發放

2017-09-13

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市環保局昨表示，北市焚化廠新增售電回饋，將採「專用垃圾袋抵價券」及「7-Eleven商品卡」各半發給，對象為內湖、南港、文山、士林及北投區五個焚化廠回饋地區今年六月卅日前在籍里民，合計一百二十三萬市民受惠，預定二十日起配送至協助發放的里辦公處，十一月二十日截止受領。

環保局指出，北市去年一月十三日公告修正「垃圾焚化廠回饋地方自治條例」，增加「售電及代處理垃圾收入回饋」，每焚化一公噸垃圾提列一百元，以各回饋區設籍人數分配，直接回饋里民。

環保局指出，按各回饋區而言，每人領取的「專用垃圾袋抵價券」及「7-Eleven商品卡」優惠面額，內湖區、南港區均同，分別為卅五元及卅八元；文山區分別為九十元及九十九元；北投區、士林區相同，分別為六十五元及七十一元。

環保局表示，預定九月二十日起陸續配送至協助發放的里辦公處，發放至十一月二十日止，實際發放細則仍以里辦公處公告為準。詳情可至環保局網站「直接回饋資訊專區」（http://www.dep.gov.taipei/ct.asp?xItem=340388214&ctNode=95482&mp=110001）查詢，或撥打一九九九轉七二五八、七二九○或七三○七洽詢環保局廢棄物處理管理科。