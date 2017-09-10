〈南部〉覆鼎金墓碑見高雄海運史 文史團體爭保留

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府計畫將覆鼎金公墓闢建為公園，正在進行移除墓地工程，但文史團體陸續發現幾座極具歷史意義的墓地，其中三座已獲高市府正視保留，最新發現的一座外國人墓碑，竟出現高雄海洋城市的國際海運史，文史團體爭取正名、保留，也希望能找到墓園的後代子孫。
掃墓團︰約翰墓連結多國航海文化
「地下高雄：覆鼎金掃墓團」指出，市府殯葬處前幾天通知，工程人員在日治墓群挖掘出一塊「神秘」的外國人墓碑，墓碑上亡者名字以日文「ジヨン ウヰリアム クロフォード」書寫，經查證翻譯為約翰‧威廉‧克勞佛（John William Crawford）。
「掃墓團」成員原以為約翰是首位長老教會牧師李庥（Rev. Hugh Ritchie）之子，但墓碑被挖出後，露出埋在土裡的碑文，清楚記載他是法國貨船迪蒙‧迪維爾號（SS Dumont d’Urville）的輪機長，也就是船艦上輪機部門的最高負責人。
迪蒙‧迪維爾號是一艘以法國探險家儒勒‧迪蒙‧迪維爾（Jules Dumont d’Urville）為名的蒸汽運輸貨船，一九一八年由香港黃埔船塢有限公司（Hong Kong & Whampoa Dock Co. Ltd.）製造，首位英國籍船東將它命名為赫爾梅林號（SS Hermelin），後來陸續易主，分別由挪威、法國、日本等國家持有，一九四四年七月三日遭美軍魚雷擊沉。
「掃墓團」指出，約翰一八八一年出生於蘇格蘭格里諾克（Greenock），一九三五年十二月卅一日於高雄病歿，葬於覆鼎金，當時正是迪蒙‧迪維爾號的輪機長。一塊小小的墓碑，連結法國、日本、香港、英國、蘇格蘭，甚至挪威的國際航海文化，以及二戰的歷史，可說是高雄海洋城市的最佳見證物。
透過外媒尋後人 盼拼湊完整故事
「掃墓團」已與蘇格蘭當地媒體取得聯絡，盼透過外媒的力量，在約翰老家找到他的後人，也希望曾搭過這艘船的船員後代們能幫忙提供資料，讓這段歷史故事拼湊得更加完整。
由於約翰墓目前僅暫時留存，未來命運未卜，「掃墓團」呼籲高市府及各界妥善保存約翰墓墓碑，見證高雄人豐富的歷史紀錄。