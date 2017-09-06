〈北部〉竹塹中元城隍祭 200吋大螢幕直播

2017-09-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕一年一度的竹塹中元城隍祭昨天進入最高潮，由城隍爺率領的「奉旨遶境賑孤」隊伍，下午一點從城隍廟出發，來自全台各地八十間宮廟陣頭鑼鼓喧天熱鬧出巡，展開城隍威巡、遶境賑孤活動，沿路都可看到陣頭精采的對拜和陣式表演，沿路的機關、家戶也設香案拜拜，祈求平安。

竹塹中元城隍祭是北台灣最大宗教盛事，每年農曆七月十五日的「城隍威巡，遶境賑孤」活動，更是最重要的祭典，整個遶境活動從城隍廟出發，途經中山路、西大路、北大路、中央路、中正路、林森路、四維路、經國路等市區重要路段，參與人潮熱絡，車陣綿延數公里，沿途店家擺設香案祈求國泰民安。

今年較特別的是首次在城隍廟邊的龍鯉公園架設兩面兩百吋的大螢幕，並進行網路遶境實況直播，信徒在城隍廟廣場前就可看到各宮廟的陣頭遶境到何處，也可以透過臉書「新竹都城隍廟」、市長臉書等網路平台觀看直播狀況，讓不少民眾都覺得新鮮，宛如親臨陣頭表演現場。

文化局表示，今年除有八十間宮廟陣頭參與，包括超過百餘年歷史的台南「吉和堂八家將」，以及世界高中熱舞社的Ｑ版神偶裝勁舞，也在東門圓環、天公壇、城隍廟等廣場前表演，吸引民眾圍觀，像五行八卦陣法中的兩儀四象、四門開泰、八卦陣、連環陣及雙龍拜塔等，不僅陣頭表演精采、豐富，也讓廟會祭典增添藝術表演。

都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，早期城隍爺出巡，由於各地士紳都要求城隍爺到自己家廟或祠堂，讓他們「奉茶」，以顯示家族聲望和地位；現今城隍爺遶境途中會到鄭氏家廟休息，接受鄭家子弟「奉茶」、「洗臉」的「鄭厝貢燕」儀式是遶境最高峰，具地方民俗意義。

鄭耕亞表示，城隍爺出巡，浩浩蕩蕩，鑼鼓齊鳴，排場宛如古時候大官出巡一般，聲勢浩大，藉由城隍爺出巡，將地方不好的事物或厄運解除，因此所到之處，民眾設香案祈福，也用鞭炮歡迎，讓整個市區都熱鬧滾滾。