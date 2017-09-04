〈中部〉供佛齋僧大會 上萬信眾同沐佛法

2017-09-04

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的中部全國供佛齋僧大會昨在彰化縣立體育館舉行，今年活動邁入第廿九年，場面莊嚴隆重，上萬信眾在莊嚴的佛號聲中，以虔誠、恭敬的心，感受佛陀的大慈悲和大智慧。

現場讓信眾免費恭設長生祿位、往生蓮位，以此替現世或過往的父母及六親眷屬消災，許多民眾一大早到場恭設，以此為往生長者祈求離苦得樂，在西方極樂世界沐浴佛恩。

已經連續十五年、年年都到場為冤親債主和地基主，恭設長生祿位與往生蓮位的花壇鄉賴姓婦人，她隨喜捐獻三千元並說，人親自到可聆聽佛法和佛音，從佛法中獲得心靈平靜，人心安定了，心會變美，心美、事事都完美。

全國供佛齋僧大會自七十七年籌辦至今已有廿九年，活動會場在彰化縣立體育館舉辦也有廿七年了，今年法師、信眾及義工超過一萬八○○○人參與，會場人海，為台灣佛教界盛會。

活動從上午的灑淨儀式揭幕，由來自各地的法師進行獻供及恭誦盂蘭盆經、臨齋儀和結齋儀等儀式，佛音迴盪全場，緊接進行盂蘭盆法會、念佛共修，長老說法開示，告誡信眾知福惜福，把法會功德迴向現世乃至七世父母，以孝和法會回報父母長養慈愛之恩。

縣長魏明谷說，齋僧大會即盂蘭盆法會，緣自二五○○多年前釋迦牟尼佛時代，弟子目犍連之母罪根深結，墮餓鬼中，佛告救濟之法， 盼由供佛齋僧法會祈福和宣導效果，讓大家廣植福田，讓目犍連尊者救母故事的孝慈，流傳人間、淨化人心。