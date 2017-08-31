〈南部〉賴清德任期最後1年 總預算零舉債

2017-08-31

歲入歲出平衡 各848億餘元

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府完成一○七年度總預算編列，歲入、歲出各八百四十八億餘元，「零舉債」達成歲入歲出平衡，也是賴清德市府團隊最後一年執政交出「財政成績單」，預算案尚待市議會下半年定期會審議。

市府統計，原台南縣市合併之初，總債務高達一千零七億元，預估至今年底降至八百五十億元，不僅這幾年已償還一百五十七億元債務，明年度預算也不必舉債彌平歲入歲出短差；換句話說，賴清德最後一年執政沒有舉債，還相對擴大六百五十七億舉債空間，留給下一任市長「花用」。

賴清德：沒舉債 是對市民承諾

賴清德表示，台南縣市合併升格之初，當時因「財政收支劃分法」仍未完成立法程序，預算規模還停留在原縣市預算加總，加上南市自有財源比率在六都中仍屬最低，在面臨歲入自有財源不足，還有巨額負債必須償還前提下，各年度總預算籌編仍非常困難，但市府團隊還是秉持當用則用，當省則省精神編列預算，「預算平衡，沒有舉債」，這是市府團隊對全體市民的承諾。

歲入增加主要是地方稅增逾14億

財政稅務局長張紹源表示，明年度預算是「扎扎實實」不必靠舉債平衡，歲入增加來源主要是地方稅增加超過十四億元，其中增值稅就有十億餘元，房地交易市場熱絡，此外營業稅增加，中央統籌分配稅款也相對給多，另一個財源是重大投資案，例如經濟發展局的產業發展基金、地政局的平均地權基金，基金有盈餘繳庫。

主計處處長陳淑姿表示，南市決算自有財源比率逐年增加，從合併時的四十八．六四％增加至一○五年的六十九．四五％，決算差短也逐年縮減，一○四年度結算賸餘廿．八億元，一○五年度賸餘也有三千多萬，已由收支短絀轉為賸餘。

陳淑姿表示，明年度預算八百四十八．七億元，比今年度七百九十八億元增加五十億餘元，主要是中央補助四十二．六億元，含生活圈道路、停車場興建等項，市預算則增加七．五億元。

明年度預算分配，其中歲出經常門六百七十四．三億元，約占七十九．四％，資本門一百七十四．三億元，約占廿．五％；屬教育科學文化支出編列三百零九億元、約占卅六．四％最多，其中文化支出為四．二五％，其次經濟發展支出一百六十三．二億元、約占十九．二％，兩者皆較今年度成長。