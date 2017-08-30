〈北部〉宜蘭縣政中心徵地20年 機關未回歸

2017-08-30

代理縣長：找出兩全其美辦法

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政中心斥資超過八十五億元，完成一○六公頃土地區段徵收，縣議員黃定和等人批評，二十年來仍未讓相關公務機關回歸，鄉親為了洽公疲於奔命；代理縣長吳澤成說，會做通盤檢討，找出兩全其美的辦法。

黃定和昨在議會臨時會中，要求縣府提出專案報告，說明縣政中心原本徵收作為污水處理廠的土地，民國八十七年計畫啟動至今已經快二十年，還在原地踏步，縣府要好好檢討；縣議員林錫明、陳福山、江碧華希望恢復成機關用地，才對得起被徵收的原地主。

另兩名議員陳鴻禧、吳宏謀則說，若把位在宜蘭市區機關移回縣政中心，坐落在菁華地段的原機關用地可出租，或做其他使用，為縣府增關財源，所得挹注縣庫。

大會主席副議長林棋山做出結論說，縣政中心污水處理廠用地，必須因應時代變遷，朝向變更為機關用地為目標，容納現屬機關單位，回歸原都市計畫和區段徵收宗旨，請縣府做最好的應用。

縣府地政處長黃志良解釋，宜蘭縣政府八十七年辦理縣政中心區段徵收共一○六公頃，其中污水處理廠○．八公頃，九十二年完成徵收，原本作為污水處理廠使用，但宜蘭地區後來推出六大污水處理廠系統，避免疊床架屋，縣政中心沒必要新建污水處理廠，土地目前租給宜蘭縣警局當拖吊場使用。

吳澤成說，當年規劃縣政中心整體開發時，還沒有整體污水下水道系統，中心騰出空間建污水處理廠，現在宜蘭市污水均接管到壯圍鄉污水處理，昔日需求已經消失，土地使用得重新檢討。

此外，多名議員盼將縣府所屬機關單位移回縣政中心，方便各界洽公，吳澤成允諾做通盤性的檢討。