〈中部〉摸出「阿母的手」 孝親挑戰全成功

2017-08-28

〔記者顏宏駿／北斗報導〕農曆七月，民間俗稱鬼月，但佛教稱為吉祥月或孝親月，慈濟基金會昨在彰化縣各地舉辦「七月吉祥」活動，其中北斗鎮的慈濟環保站安排「摸阿母的手」活動，母親與子女之間隔著布幕，由子女指認，參加的隊伍最後都正確「摸」出阿母的手，顯現慈濟人孝親敬母的一面。

這場活動共有三百人參加，而有膽量下去檢驗「阿媽的手」共有廿對共四十人。首先，由母親先就位，中間布幕接著放下，再手伸出布幕的另一端，此時子女魚貫入場，就定位後仔細端詳每一隻長得幾乎「一模一樣」的手，有些人很快就認出，有些人猶豫多時，在布幕打開一剎那，母子眼神交會，有人飆出淚水，有人激動地掉出眼淚，「阿母還好是你，我沒有漏氣」，還有子女跑過來布幕另一邊，把母親擁抱得更緊。最後，參加的廿隊都正確找到「阿母的手」。

參加活動的陳姓民眾說，她每次回娘家，都會帶媽媽去公園散步，牽著媽媽的手，那種感覺她知道，她用摸手的觸感認出阿母的手；李姓大學生也說，媽媽每次都要他幫忙剪指甲，在剪指甲時，他都會觸摸媽媽的手，所以他「看」和「摸」，找到媽媽的手；還有一位顏姓民眾說，媽媽終年在農裡勞動而長繭，那一隻滿是繭痕的手就是媽媽的手。

慈濟基金會表示，農曆七月又稱吉祥月、歡喜月、孝親月，許多出僧眾每年從四月十五日開始修行，連續三個月，來到七月十五日這天，僧眾修持悟道證果，讓佛陀很歡喜，因而稱為歡喜月，其後又有目蓮救母的感人故事，所以又稱孝親月。