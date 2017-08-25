〈中部〉彰化←→溪頭公車 南投設5招呼站

2017-08-25

〔記者謝介裕／南投報導〕「彰化到溪頭直達車」計畫，因未設招呼站，引發南投鄉親強烈反彈，彰化縣府與南投縣府積極溝通後，決定順應民意，在竹山、鹿谷兩地先設置五處招呼站，供在地鄉親上下車，平息民怨。

彰化縣政府將於九月一日起開辦彰化和員林兩地公車延伸直達溪頭的計畫，以滿足彰化鄉親需求。惟南投縣議員許素霞、張志銘說，目前溪頭對外缺乏替代道路，導致唯一幹道延溪公路塞車十分嚴重，一旦「彰化到溪頭直達車」計畫啟動，前往溪頭的車流量勢必更多，但途中並未設置招呼站，讓飽受塞車之苦的鹿谷鄉親無法接受，基於公平、互惠原則，要求彰化縣府一定要在竹山、鹿谷兩地設置招呼站，以利在地鄉親也能享有往來彰化地區的福利。

南投縣長林明溱也一度撂下重話，若不設招呼站，是否開放路權則有待進一步商討，更何況，讓直達車增加區間公車功能，不但不會擔誤乘客太多時間，反而有助於南投、彰化兩縣產業、觀光等各方面交流，何樂而不為?

昨日南投縣府工務處長陳錫梧會同彰化縣府工務處等相關單位會勘後，彼此終於達成共識，將在竹山地震館、鹿谷、初鄉、廣興、內湖等五處設置招呼站，且彰化方面日後添購新車後，也會針對是否增加公車班次、招呼站等相關事宜進行檢討。