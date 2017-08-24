〈中部〉彰縣毒蛋連環爆 藍營轟管控不嚴

2017-08-24

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣爆發三場蛋雞場生產的雞蛋被檢出農藥「芬普尼」，彰化縣議會國民黨黨團昨指出，不到三個月爆發兩起毒蛋事件，先是「戴奧辛」後又是「芬普尼」，近十四個月來，全台發生廿二起食安事件，彰化縣占了五件，不僅凸顯中央政府檢驗慢半拍，彰化縣政府聯繫不足、管控不嚴 ，導致蛋農遭殃，民眾恐慌！

國民黨籍縣議員昨在議會黨團辦公室召開「毒蛋怎會又在彰化縣」記者會。曹嘉豪說，彰化縣是養雞大縣，產值與產量都非常高，縣府有責任要去輔導與管控雞農，落實檢驗制度，讓民眾吃的安心；謝彥慧說，有雞農跟她說，每年約二次使用「芬普尼」消毒雞場，有些雞場才剛消毒完，就被拿去檢驗，讓雞農措手不及；白玉如表示，政府應加強宣導農藥用藥，在肥料和環境用藥都應該兼顧，不該等別人爆發了才跟在人家的後面做。

衛局稱不應抹殺中央主動檢驗的勇氣

對此，彰化縣衛生局長葉彥伯反駁表示，近年縣內違規案件已比以往減少很多，去年全國考評加工食品和營養午餐的食品安全，彰化縣獲中央考核全國第一，拿下七○○○萬元獎金，縣內蛋雞產量全國占一半，市占率高，雞蛋若出問題，市占率高的發生機率相對高，且「芬普尼」事件由歐洲爆發，外界不應該抹殺掉中央主動檢驗的勇氣，新興問題且是環境管理的用藥問題，不能跟食安聯結一起。