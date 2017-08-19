〈南部〉等無人 六甲國小湖東分校新生掛零

2017-08-19

5所國小 僅1名新生

〔記者劉婉君／台南報導〕教育部政策要求公立國民中、小學「一個人也要成班」，市長賴清德上任後也曾宣示不會裁併校。受到少子化影響，台南市今年國小減班廿七班，學生總數共有八萬五千七百七十八人，國中減班七十一班，學生總數三萬九千八百五十人。而小學部分，今年共五校僅有一名新生，較去年多了一校。而位在六甲山區的六甲國小湖東分校，因學生家長工作問題、人口往都市集中，今年新生數掛零。

台南市今年小一新生共有一萬三千兩百五十二人，只有一名新生的學校包括南化區瑞峰國小、西港區後營國小金砂分校、北門區北門國小玉湖分校、白河區河東國小六溪分校及後壁區新嘉國小，部分學校過去也曾發生過只有一名新生的情形，而後壁新嘉國小則是第一次遇上一班僅一名學生。新生數掛零的六甲國小校長陳志強表示，老師的部分由於教育局已預先管控，不會受到影響，學校會針對在校學生加強學習輔導，並持續更新校舍及教學設備。

社區人口少 導致新生人數少

只有一人入學的五校，都屬於位置較偏遠的學校，共通點就是學區人口外流嚴重，校方對於大環境也感到無奈。以新嘉國小為例，學區內今年的國小新生只有一人，即使報到率百分之百，也只有一名學生；校方表示，學校的學區只有新嘉里一個，雖然靠近鹽水區，但附近大多是農田，社區人口少，是導致今年新生人數少的主要原因。

台南市教育局主任秘書蔣銘娟表示，教育部已規定即使一個人也要成班，因此不會有廢校的問題，但為了學生的學習，會請學校採混齡教學，或是辦理校際共同交流，讓一班僅一人的學生，也可以與同儕一起學習。