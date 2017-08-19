〈中部〉情侶夫妻挺進八卦山 熱吻破分手魔咒

2017-08-19

彰市長為情人節音樂會暖身

〔記者湯世名／彰化報導〕坊間傳言彰化市八卦山大佛是情侶、夫妻禁地，為了破除迷信，昨天有十對情侶、夫妻現身大佛前廣場，以擁抱、熱吻宣示打破分手魔咒，還以球棒擊破印有「打破魔咒」四個大字的氣球，象徵情人間愛情堅貞不移，彰化市長邱建富昨天也打包票，宣稱這十對情侶、夫妻絕對不會分手，若萬一分開「我們再來調解！」

彰化市公所今天將在大佛前九龍池舉辦情人節音樂會，歡迎情侶、夫妻前來打破分手魔咒，消息傳出引發話題，已有不少網友相約要攜帶另一半前來參加，誓言破除禁忌，讓大佛見證忠貞的愛情，昨天有十對情侶、夫妻現身大佛前廣場，以實際行動破除分手魔咒。

周至祥丶黃麗娟夫妻倆說，他們婚前、婚後都常來八卦山大佛遊玩，雖然曾聽說大佛殿內的呂洞賓專門拆散情人，情侶來這裡都會分手，但他們不相信，至今仍恩愛、幸福，希望大家都能來這裡遊玩。

十對情侶、夫妻還與市長邱建富一起持球棒擊破四個印有「打破魔咒」字樣的氣球，並相互擁抱、熱吻，宣示打破魔咒。

邱建富說，情人們不妨用另一個角度來看，這裡是考驗雙方感情的地方，若感情不好，當然會分開，若彼此恩愛，絕對會很幸福，他並打包票說這十對情侶、夫妻絕對不會分手，不過若萬一發生，「我們再來做調解！」

大佛寺廟人員駁斥分手傳言

八卦山大佛寺廟人員則駁斥情侶來此會分手的傳言說，呂洞賓其實是專門打「小三」、「小王」的神明，只要夫妻、家庭失和，多半都會來向呂洞賓求平安，多年來也有不少新人來這裡拍婚紗照，也都幸福至今，呼籲外界不要再以訛傳訛。