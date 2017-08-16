〈北部〉布農神射手榮耀返鄉 英雄式遊街

2017-08-16

美國國際射箭賽 勇奪三金二銀一銅牌

〔記者花孟璟／花蓮報導〕由花蓮玉里鎮、卓溪鄉三所國中小組成的射箭聯隊，由卓溪國小校長田楊橋領軍參加八月的美國國際射箭賽，勇奪三金二銀一銅牌，前晚返抵故鄉玉里鎮，卓溪鄉公所不但到玉里火車站接風、小選手們更登上吉普車展開英雄式遊街、掃街，接受民眾歡呼「台灣之光、玉里之光、卓溪之光」！

第一三三屆美國國際射箭邀請賽，本月七日在美國印地安納州落幕，台灣代表隊共獲得十金、八銀、九銅的好成績，其中來自花蓮南區的中小學射箭聯隊貢獻出三金二銀一銅，這些小選手都是來自布農族。

三位金牌選手包括古風國小古仁祥勇奪BOWMEN組個人排名賽第一名，古風國小李馬楠獲得CUB組團體對抗賽第一名，以及玉里國中古文杰獲CUB組個人排名賽第一名；銀牌、銅牌由卓溪國小包辦，包括選手周宇浩、高捷參加BOWMEN組，分別於個人排名賽、團體對抗賽都拿到第二名；而高捷也在CUB組拿到團體對抗賽第三名，是隊中唯一獨得二面獎牌的選手。

前晚代表隊一行九人搭火車返回玉里車站，而車站外等候多時的家屬、卓溪鄉民代表會、村長聯誼會還有卓溪鄉公所人員，迎接凱旋返鄉的小選手們，每個孩子臉上都掛著開心神情，由卓溪鄉長呂必賢為小選手一一戴上代表勝利的花環，一起拍照合影留念；接著小選手還站上吉普車隊在玉里、卓溪繞行遊街。

金牌小選手小六的李馬楠說，去外國比賽拿到金牌很高興，訓練再怎麼辛苦也都忘記了，他最開心的事情就是終於回家鄉，要和部落分享榮耀。

首次出國比賽 克服時差氣候發揮實力

領隊卓溪國小校長田楊橋說，九位小選手在二位教練高榮俊翰、洪詩惠帶領下，認真地接受培訓，由於第一次出國比賽，小選手頭一次適應時差以及美國氣候和台灣的不一樣，但小選手依然正常發揮實力，最感謝的是各方的支持及贊助，讓小選手們「美」夢成真，未來也將持續推動射箭運動。

卓溪鄉長呂必賢說，田校長一○五年調到卓溪國小後就成立射箭隊，培訓卓溪鄉優秀的射箭人才學習正規比賽的反曲弓，貢獻卓著，他也希望讓小選手返回家鄉，就能感受到鄉民熱情的慶賀之意。