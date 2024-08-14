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墾丁後壁湖海域傳潛水意外 釀1死2傷

後壁湖出水口海域。示意圖。（記者蔡宗憲攝）

後壁湖出水口海域。示意圖。（記者蔡宗憲攝）

2024/08/14 15:31

首次上稿14:52
更新時間15:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區是夏季水上活動勝地，但近期天候不穩，海面狀況多變，中午恆春後壁湖海域傳出一起潛水意外，造成3名潛水客受傷，其中羅姓女子（36歲）失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

今天中午1時左右，墾丁後壁湖出水口海域，傳出有3名潛水客（2女1男）受傷呼救，救護車到場時，白男及許女已將重傷的羅女帶到岸際，事故原因疑似在兩米深時被海流帶到撞擊並卡在消波塊內，3名傷者分別送到恆春旅遊醫院及南門醫院急救，羅女一度失去生命跡象，送醫搶救宣告不治，事發過程有待各單位進一步釐清。

屏縣消防局表示，12時41分接獲118海巡署轉報於恆春鎮核三廠左側出水口有3名潛水客不明原因溺水，男性潛客上岸求救，2名女性潛客卡在消波塊待救，立即出動恆春、墾丁、枋山分隊及第四大隊，共計7車16人1艇，由第四大隊副大隊長林珏伶帶隊，現場為2名女性潛客（1人清醒1人OHCA）卡在消波塊，立即架梯將2名潛客帶上岸，同行3名潛客分別送往南門醫院及恆春旅遊醫院急救。

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