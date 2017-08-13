〈南部〉老故事要傳承 古董機車爭上路

2017-08-13

屏縣自治條例擬禁騎二行程機車

〔記者羅欣貞／屏東報導〕提升空氣品質，屏東縣擬於民國一一０年起限制二行程機車上路，古董車友憂心忡忡，約六十人昨騎著愛車齊聚爭路權；到場的環保局長魯台營表示，研擬在屏東縣發展低碳城鄉自治條例中，加註古董車經登記核准可上路。

協助車友發起爭路權的屏東縣議員李世斌表示，老車有故事，是台灣最基層的文化，他認為應彈性放寬政策，讓古董車可合法上路；每台老車如偉士牌、川崎，早年穿梭台灣每個城市，如今車主漸漸凋零，就剩這群老車友，他們照顧車子非常用心，不會排放黑煙，和坊間二行程機車就是烏賊車的刻板形象有很大落差。

車主爭取加註經登記核准可上路

二十六歲車友黃聖祐收集古董車三年，昨天和友人騎著車齡超過四十年的偉土牌亮相，他表示，老車的每位主人都有精彩人生，他有部古董車就曾陪著車主在澎湖行醫，這些故事隨著車子一直傳承下來；熱愛川崎機車的趙文俊，十八歲起就騎古董車，曾經為了買老車，和老車主「搏感情」一個多月才成功。

也有車友說，政府給他們扣上空污的帽子，未來禁止後，這些老車成廢鐵，文資產物就消失了，應立法保護老車，例如三十年以上的車，可參考國外採登記上路等。但也有車友盼二行程車能採自然淘汰政策，因為已不再生產，加上政府補助換購，逐年大量遞減，不如讓老車慢慢消逝。

環保局長表示古董車認定待討論

環保局長魯台營表示，認同古董車的文化價值，屏東縣發展低碳城鄉自治條例仍在草案階段，還要經過公聽會才能定案，會考慮以加註方式，協助古董車經登記後能繼續上路，至於古董車如何認定，則要進一步討論。