〈中部〉閱讀理解教學 蔡瑾靜翻轉偏鄉幼兒園

2017-08-13

〔記者林宜樟／朴子報導〕嘉義縣朴子市雙溪國小附設幼兒園教師蔡瑾靜，二十年前到此教學，改變傳統讀、寫、算的上課方式，導入當時少有的閱讀理解策略教學，歷經被家長罵「滾出學校」和學生流失困境，經過教學團隊努力，雙溪附幼近五年年年滿招，三十名學童有十八人從外地來就讀，包括嘉義長庚醫院醫師特地將孩子送來，翻轉偏鄉學校少子化困境。

創新教學 曾遭家長罵滾

蔡瑾靜說，閱讀理解策略不只講故事，而是讓學生了解故事的意義，著重閱後和孩子討論內容，引導思考；近年來更發展「師生共構」特色，曾在開學前設計車子主題課程，後來學生在環境教育講座被地球暖化造成北極熊困境的主題吸引，師生決定「翻盤」，一同構思「就是愛地球」環保主題課程，從討論、思考及互動中讓學生理解及培養領導能力，「希望能讓孩子擁有一輩子帶著走的能力。」

市區家長 搶送雙溪附幼

雙溪國小學生數僅六十五人，是朴子市較偏遠的學校，校長侯忠烈說，蔡瑾靜及教學團隊努力有成，附幼滿招，「候補擠破頭」；衛福部立朴子醫院護理長陳慧雲住在市區，住家鄰近多間公私立幼兒園，她說，因認同蔡瑾靜啟發幼兒思考的教學方式，將一對兒女都送往車程約十五分鐘的雙溪附幼，如今兩個孩子都喜愛閱讀，大班時就可看完繪本書，還能講故事給大人聽，「蔡老師有種魅力，一講故事，孩子就變得很專心」。

蔡瑾靜是台東師範學院（現台東大學）幼兒教育系畢業，從事教職三十一年，返鄉任教發現當時幼稚園教學多是讀寫算，她與前輩同事討論後，試圖改變為發展探索、統整能力的課程，家長卻大反彈，曾對她罵髒話及斥責「這樣小學跟不上」、「滾出學校」。

她說，當時因不獲家長認同，附幼學童從三十人下滑到十五人，幸好歷屆校長支持改變；她常上國外網站學習新觀念與教法，與同事研究設計閱讀、說故事及繪本教學，也藉腸病毒宣導，拜訪每位家長並溝通，漸獲認同，九十九學年度雙溪附幼成為嘉縣第一間教育部幼稚園課綱種子實驗學校，她陸續獲得師鐸獎、閱讀磐石推手及教育大愛菁師獎等。

幼教生涯寫成書 樂當點燈者

蔡瑾靜將幼教生涯經驗寫成「幼兒園課程與教學設計」一書，七月出版，九月二日將在金臻圖書館舉辦分享會，她自我期勉「莫忘初衷，點亮孩子生命的亮點，樂當孩子生命中的點燈者」。