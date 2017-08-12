〈台北都會〉創意基地開幕 少年學才藝追夢

2017-08-12

〔記者黃建豪／台北報導〕位於台北市大同區的「好Young少年創意基地」，免費提供青少年數位教學資源、才藝授課、交友及休閒空間，盼成為青少年「夢想起飛的家」，昨風光開幕，但承擔這個「家」的代價，包括每個月高達五十多萬元的營運成本，勵友基金會指出，開幕也代表挑戰真正開始。

少年創意基地正式開幕，勵友除幫助邊緣青少年走回正軌，也將服務觸及青少年，該基地開放十二歲至十八歲青少年免費進入，基地達一百一十多坪，最多可同時容納六十名青少年入場使用，除了青少年喜愛的撞球、桌遊、Wii等遊具及電腦、電子鼓等數位環境，還有職業培養工作坊、舞蹈、樂團、單車等。

勵友執行長高正吉昨在介紹貴賓時說，「勵友真的很窮」，勵友志工也指出，這座創意基地是向民間租用，包括一樓與地下室，每月租金約十五萬元，加上社工聘用費、水電等，一個月支出達五十多萬元，營運吃力。

該名志工說，目前靠著震旦傳善獎金一年四百萬元贊助，與社會局六萬元補助支撐，但傳善獎金僅三年，希望在三年內獲得社會認同，願意支持創意基地持續存在，拓點服務更多青少年。

社會局兒少科長王惠宜表示，中山大同區的少年服務中心發展為創意基地，照顧遇困難的青少年，也注重培養和發展能力，將幫忙找公家場地，減輕負擔。