〈中部〉嘉義公園護樹 鳳凰木「落漆」難看

2017-08-11

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕有百年歷史的嘉義公園，特色在於擁有珍奇老樹、綠蔭之景，但愛樹人士發現園區第一代神社遺址附近有一棵鳳凰木老樹染病後，樹幹腐朽造成空洞的傷口被填入的淡藍色藥劑脫落，批評「很難看」，還有兩棵珍貴老樹日本黑松的生長空間被周邊榕樹壓縮，且有遭受褐根病菌入侵之虞，疾呼市府為公園老樹總體檢並拿出對策，別讓老樹再倒下。

嘉義市建設處公園管理科長陳嘉麗解釋，所指鳳凰木受到病菌侵害後治療，樹幹腐朽空洞部分經填充藥劑，以維持樹型，民眾若觀感不好，將會再討論改善防護作法；日本黑松目前生長情況還好，但附近曾有感染褐根病菌的榕樹倒下，會觀察追蹤。

愛樹民眾說，這棵鳳凰木老樹直徑約五十公分，受傷嚴重後，應設法保護，藥劑脫落情形嚴重，病情恐惡化，影響生機；兩棵日本黑松皆日治時期留下，直徑約八十公分，樹況不佳，懷疑受到周邊榕樹壓縮生長空間，且嘉義公園有很嚴重的褐根病菌問題，卻遲未設法解決。

陳嘉麗表示，嘉義公園褐根病菌染病區域，主要在射日塔、管理室的前方，要根治就要進行土壤整治，將爭取編列明年經費辦理；市議員蔡永泉說，前年蘇迪勒颱風過境時，嘉義公園倒了許多樹，不希望再有老樹倒下，市府應全面為老樹總體檢，不可一發現樹生病，就推給褐根病菌感染。