〈北部〉高砂義勇隊史料 蒐集達人程登山家屬捐出

2017-08-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮太魯閣族退休校長程登山，蒐集「高砂義勇隊」相關史料三十餘年，爭取到日本政府透過紅十字會賠償部份義隊軍後代。半年前程登山病逝，兒子程文爵醫師在昨天父親節前夕，將資料轉贈中研院台灣史研究所、國立東華大學人文社會科學院。

調查三十餘年 資料近四千件

程登山一九三○年生，從小受日本教育並讀至初中畢業，日語流利，戰後擔任國小教師、校長，於半年前以八十七歲高齡病逝，身後留下大批史料，包括高砂義勇隊及其遺族的訪查資料表，以及申請賠償的原始證明文件影本以及各項雜件，數量將近四千件。

捐贈儀式昨由程登山八十四歲遺孀謝嬌妹、五十歲兒子程文爵，與東華大學人文社會學院院長王鴻濬完成簽約儀式。程文爵說，他每次忙完回家，一問母親才知父親又去桃園、台東、台中各地調查，也自費前往日本十多次。他說「父親如千里馬，卻沒有伯樂」，史料能獲得典藏，有專業研究者來整理，他相信父親知道一定會非常高興。

王鴻濬說，程登山校長窮盡畢生之力，調查訪談台灣各地高砂義勇隊及其遺族，一點一滴整理出一九四二年間，日本總督府於太平洋戰爭期間，因兵源缺乏，以「高砂義勇隊」之名，先後組織四千一百多位台灣原住民派赴南洋戰場的歷史始末。

為義勇隊後代爭取到日本賠償

而程登山二千年成立「高砂義勇隊暨遺族文化協會」，自費出版高砂義勇隊「戰爭史」上下兩冊，還前往日本國會演說。王鴻濬說，要日本人承認歷史且賠償，必須有嚴謹的資料，包括姓名、部隊番號、受傷或死亡的相關證明等，也因此實際獲賠償人數不多，金額也不高，且非由官方名義賠償，而是迂迴透過紅十字會陸續發給相關當事人或遺族。

將進行檔案修復、數位化

王鴻濬說，他和中研院台灣史研究所副所長劉士永、中研院檔案館主任王麗蕉，二個月前勘查原件狀況，確認具有珍貴性及高度價值，必須予以保存；他說，預計九月將約百箱文件搬移到東華大學人社院三館的專屬保存空間，由中研院、東華大學合作進行檔案修復及編目，下個階段則是檔案數位化，完成後將移到東華大學圖書館，供各界查閱。