〈北部〉沒下雨道路積水50公分 轎車受困

2017-08-08

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣近日天氣炎熱沒有下雨，但吉安鄉華城六街鄰近東華大橋處，卻發生道路積水超過五十公分，昨天有駕駛誤闖積水區導致車輛進水受困，花蓮縣消防局出動把受困的陳姓駕駛救出，當地村長說，每逢大雨必淹卻一直沒經費改善，希望在經費到位前，先設置「水位標尺」以提供駕駛人參考，對此，吉安鄉公所表示將納入考量改善。

受困的陳姓駕駛直呼倒楣，他向警方說，看到道路前方有積水，想說最近也沒下雨，應該只是很淺的積水，結果車子進去後，愈來愈深，結果水淹到一個輪胎高，引擎也熄火發不動，他嚇得爬上車頂報警求援，警民合力把水車推回路邊。

灌溉水尾端老問題 村長盼設水位標尺

警方初步懷疑，是附近灌溉溝渠的水滿溢出來，溢出的灌溉水全部往低窪處集中、形成長達一百公尺的積水路段，目前吉安警分局已先拉起封鎖線避免再有人車誤闖。

當地的吉安鄉光華村長葉光南說，這個地方地勢低窪，加上是農田灌溉用水的尾端，尾水量過大的時候，沒有出口可以宣洩，就往道路低窪處流，淹水問題已經存在很久了，但苦無經費施作排水溝，所以就每次積水就只能等待自然消去，昨天還造成有車輛受困；葉光南說，他希望在還沒有經費改善排水之前，可以有簡易的水位標尺，提醒駕駛人判斷積水高度。