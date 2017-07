〈台北都會〉世大運嗨起來 千人搖滾讚聲

2017-07-02

〔記者沈佩瑤/台北報導〕台北市長柯文哲今天在中國上海參加雙城論壇宣傳台北世大運,同時間,台北市政府前號召千名搖滾樂手共演,為台北世大運鳴槍起跑!不僅創下台灣最大搖滾樂團紀錄,更可能突破義大利、中國陸續寫下的世界紀錄。

高唱原創曲 腦麻童林易參與創作

為上千報名者準備樂器,開南商工一百名學生志工昨成功完成三小時內組裝五百件樂器的超級任務;台北愛樂管弦樂團今天也將以「大眾管弦樂團」形式,與四分衛、董事長樂團、先天性腦性麻痺的林易小朋友,共同演出世大運原創歌曲《I Am Here》,寫下搖滾和古典共演創舉。

搖滾世大運三首共演曲目,包括今年榮獲金曲獎特別貢獻獎的已逝歌手張雨生代表歌曲《和天一樣高》、英國國民樂隊Oasis綠洲的經典搖滾國歌《Don’t Look Back In Anger》,及搖滾世大運原創歌曲《I Am Here》。《I Am Here》由四分衛樂團主唱阿山、董事長樂團主唱阿吉和林易小朋友共同創作,並號召眾多資深搖滾音樂人參與製作,台北愛樂管弦樂團也加入演出。

組裝樂器的指導老師「亂彈」樂團團長童志偉說,千人搖滾演出全球僅義大利、中國做過嘗試,在台灣還是第一次,從樂器組裝到登台演出,對樂手、志工都是艱鉅挑戰。

組500件樂器 開南商工學生神支援

開南商工一百名同學自願扛起組裝樂器重責大任,耗時兩個月練習,由專業老師指導、學習組裝。電機科呂同學笑說,最難的是零件很多,透過不斷練習增加自己對零件和組裝的熟悉度。

老師們也想出妙方,電機科主任塗世傑解釋,為避免增加同學記憶零件的負擔,以三到四名同學一組,同時設計組裝標準作業流程(SOP),每個同學負責組裝不同部位,最後再「合體」,提高正確度和效率。

擔任總召的訓育組長謝麗芳感性回憶,印象最深的是有一次老師說,「某兩組同學來比一下誰組裝得快吧!」孩子們不在乎有沒有獎品,就是拚了!甚至有小組練到可在十分鐘內組好樂器。

開南校長邢文斐也到場為同學打氣,看著孩子們在卅度高溫中賣力組裝樂器,她既心疼又感動地說,暑假到來,同學們卻選擇當志工,用行動參與世大運,幫台北加油,而不是出遊或玩樂,相信會是很棒的體驗和回憶。