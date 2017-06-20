〈台北都會〉大巨蛋再送都審？ 市府遠雄不同調

2017-06-20

〔記者鍾泓良／台北報導〕遠雄大巨蛋八日取得內政部營建署所核發的性能審查評定書認可，象徵走完防災性能審查程序，但北市府指遠雄還須通過都市設計審議、環境影響評估跟建造執照變更才能復工，而遠雄至今近半個月都尚未送審。北市市議會工務委員會昨天有議員再提到遠雄是否要送審都審會，都發局長林洲民表示，依法就是要審才能復工，而議員回說遠雄會不會等市長柯文哲任期到才送審，林洲民笑回：「我覺得還有好幾年。」

遠雄發言人楊舜欽表示，大巨蛋環評沒有變更，而大巨蛋內部防火避難審查都已在台建中心完成審查，建築外部分根本沒有變動，因此不認為需要再送都審大會審一遍。

大巨蛋二○二○年十一月建照失效，楊舜欽表示目前仍在打停工行政訴訟，尚未確定復工時間；若假設到時拖到建照失效時，遠雄也會再提行政訴訟，釐清建照失效是誰的責任。

議員高嘉瑜指出，遠雄因擔心進入都審等於進入市府私設的公審大會，因此不願提案。林洲民強調，大巨蛋是通案不是個案，強調中華民國開國以來，每個案件都要經過都審，且審查開放錄音錄影，靜待遠雄送件。

議員梁文傑則提醒，副市長林欽榮在擔任營建署長時曾函釋，若建案通過都審再提設計變更，按信賴保護原則就只能審設計變更部分，而非全案重審，增添容積被砍的變數。他認為，都發局應將此原則寫入審查規則，讓建商敢提變更設計案，不然若自己是趙藤雄，「我真的不敢送進來。」