| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大逆轉！豬哥亮入殮 謝金燕回心轉意趕到
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉半百才上學 74歲布農阿嬤榮獲新北市長獎

2017-06-20

嬤白天教母語 晚上補校

〔記者張安蕎／新北報導〕年過半百才得以上學！淡水國中補校畢業生余道規，雖已是七十四歲的阿嬤，仍努力完成國中學業，白天勤跑雙北學校傳授母語，昨天她特地穿上布農族服飾，驕傲地自新北市長朱立倫手中接過「特殊展能市長獎」，她開心地說：「終於一圓讀書夢。」

市長獎昨天頒獎，十名特殊展能市長獎代表為張聖治、余道規、鄭安騏、林穎欣、鍾承典、李禹彤、胡珮珊、鄭翼安、李奕寯、林廷翰，獲朱立倫特別表揚；朱表示，他們在刻苦的環境中，仍積極生活、努力學習，成為表率。

七旬阿嬤余道規是全場最年長畢業生，生於台東布農部落的她，從小因家中拮据，只供男丁上學，她雖熱愛讀書，卻無奈小學畢業就得務農持家；成年後出嫁、生子、北上工作，人生前半輩子都在為家庭付出，直至孩子工作自立，才得以重拾書本。

有感於年輕族人逐漸遺忘母語，她自願擔任布農語教師，白天勤跑雙北十多間學校授課，晚上則參加國中補校。雖然每日早出晚歸，但她笑說：「生活從未如此充實！」視傳承部落文化為己任，也將進一步報讀高中。

腦麻不便 發燒也不請假

另外，鳳鳴國中畢業生張聖治，從小患有腦性麻痺，因手腳不便，寫作業時間是一般生的五倍，也無法參與體育活動，但他熱愛上學，即使發高燒也堅持到校，「我怕錯過學習機會，也珍惜每一刻與同學相處的時光。」樂於參與班上團體事務，為國中三年留下難忘的歡樂回憶。

亞斯伯格自學 闖出一片天

鷺江國中畢業生李奕寯因罹患亞斯伯格症，到校僅上自己感興趣的課程，也不參加考試，而是透過在家自學，利用YouTube觀看機械操作影片，並報名程式課程，雖跳脫一般升學體制，卻因此培養出創客專才，參加全國機械人組裝比賽獲得第二名，成為特殊生優秀教育案例。

廣告
  • 七十四歲的高齡阿嬤余道規，是今年淡水國中補校畢業生，她特地穿上布農族服飾，驕傲地自新北市長朱立倫手中接過「特殊展能市長獎」。（記者張安蕎攝）

    七十四歲的高齡阿嬤余道規，是今年淡水國中補校畢業生，她特地穿上布農族服飾，驕傲地自新北市長朱立倫手中接過「特殊展能市長獎」。（記者張安蕎攝）

  • 鷺江國中畢業生李奕寯跳脫一般升學體制，卻因此培養出創客專才，參加全國機械人組裝比賽獲得第二名，成為特殊生優秀教育案例。（記者張安蕎攝）

    鷺江國中畢業生李奕寯跳脫一般升學體制，卻因此培養出創客專才，參加全國機械人組裝比賽獲得第二名，成為特殊生優秀教育案例。（記者張安蕎攝）

  • 鳳鳴國中畢業生張聖治（左），即使手腳不便，仍熱愛上學，珍惜每一刻與同學相處的時光，母親許靜芬也常伴兒子參與班級事務，國中三年留下難忘的歡樂回憶。（記者張安蕎攝）

    鳳鳴國中畢業生張聖治（左），即使手腳不便，仍熱愛上學，珍惜每一刻與同學相處的時光，母親許靜芬也常伴兒子參與班級事務，國中三年留下難忘的歡樂回憶。（記者張安蕎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
新北市有建物145筆違建 未納管挨批

副市長：一個月內清查分類處理今年三月台北市長柯文哲自曝，台北市政府是全國最大違建戶，有三百九十棟市轄建物沒有使用執照。無獨有偶，新北市政府公…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭香豬肉
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
在家如何烤地瓜？
滷焢肉有什麼秘訣？
轉寄

標題：〈台北都會〉半百才上學 74歲布農阿嬤榮獲新北市長獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月20日‧星期二‧丁酉年五月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.