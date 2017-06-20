〈台北都會〉半百才上學 74歲布農阿嬤榮獲新北市長獎

嬤白天教母語 晚上補校
〔記者張安蕎／新北報導〕年過半百才得以上學！淡水國中補校畢業生余道規，雖已是七十四歲的阿嬤，仍努力完成國中學業，白天勤跑雙北學校傳授母語，昨天她特地穿上布農族服飾，驕傲地自新北市長朱立倫手中接過「特殊展能市長獎」，她開心地說：「終於一圓讀書夢。」
市長獎昨天頒獎，十名特殊展能市長獎代表為張聖治、余道規、鄭安騏、林穎欣、鍾承典、李禹彤、胡珮珊、鄭翼安、李奕寯、林廷翰，獲朱立倫特別表揚；朱表示，他們在刻苦的環境中，仍積極生活、努力學習，成為表率。
七旬阿嬤余道規是全場最年長畢業生，生於台東布農部落的她，從小因家中拮据，只供男丁上學，她雖熱愛讀書，卻無奈小學畢業就得務農持家；成年後出嫁、生子、北上工作，人生前半輩子都在為家庭付出，直至孩子工作自立，才得以重拾書本。
有感於年輕族人逐漸遺忘母語，她自願擔任布農語教師，白天勤跑雙北十多間學校授課，晚上則參加國中補校。雖然每日早出晚歸，但她笑說：「生活從未如此充實！」視傳承部落文化為己任，也將進一步報讀高中。
腦麻不便 發燒也不請假
另外，鳳鳴國中畢業生張聖治，從小患有腦性麻痺，因手腳不便，寫作業時間是一般生的五倍，也無法參與體育活動，但他熱愛上學，即使發高燒也堅持到校，「我怕錯過學習機會，也珍惜每一刻與同學相處的時光。」樂於參與班上團體事務，為國中三年留下難忘的歡樂回憶。
亞斯伯格自學 闖出一片天
鷺江國中畢業生李奕寯因罹患亞斯伯格症，到校僅上自己感興趣的課程，也不參加考試，而是透過在家自學，利用YouTube觀看機械操作影片，並報名程式課程，雖跳脫一般升學體制，卻因此培養出創客專才，參加全國機械人組裝比賽獲得第二名，成為特殊生優秀教育案例。