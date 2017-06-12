〈台北都會〉新北3公有市場空攤多 活化衝買氣

2017-06-12

板橋後埔引進農學市集 轉型無毒市場

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市共有四十一座公有傳統市場，部份攤位沒人租，空間閒置養蚊子，市場處針對使用率低於五成的板橋後埔、貢寮澳底、新店碧潭等三座市場活化，其中後埔引進楊儒門創辦的二四八農學市集，轉型為無毒安全友善市場。

貢寮澳底設座椅 打造銀髮族休憩所

市場處長謝俊隆表示，貢寮老年人居多，消費能力不高，澳底市場將空攤移除後，擺設座椅及書報架，打造銀髮族休憩場所，目前使用率八十八．二％，今年將整修地坪，增設無障礙坡道。

新店碧潭委外經營 使用率達100%

碧潭市場將營業攤位集中，空出十坪空間，由廠商委外經營，使用率達一○○％。

謝俊隆說明，後埔市場引進二四八農學市集，推廣無毒農業，引入全豆食概念、城市養蜂及體驗活動，學員以台灣黃豆製作豆漿、豆腐、豆花及豆漿吐司販售，二樓陽台飼養一箱蜜蜂，未來結合食農教育開辦課程，成為學童校外教學場域，目前使用率七十二．五％，剩餘空攤持續招商。

後埔市場自治會會長吳四一表示，後埔市場近年營運不佳，人潮稀少，多仰賴老顧客消費苦撐至今，對於市府活化方案沒意見，重要的是活絡商機，讓生意好轉。

此外，板橋黃石二手市集今年二月進行耐震補強工程，暌違四個月休市，昨天重新開幕，發放限量紅包及折價券，推出消費滿三百元抽獎活動，未來每週日固定舉行二手市集，打造二手物資分享平台。