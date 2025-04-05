無懼張峻表態挺罷免可能帶動「罷傅潮」 藍營人士：他就是個議員而已......

無懼花蓮「反傅勢力」推罷免，國民黨全力鞏固各地議員、鄉鎮市長、代表與村里長，並樂觀認為傅崐萁還是可以度過這次難關。 （資料照）

2025/04/05 14:23

〔記者施曉光／台北報導〕花蓮縣議長張峻日前公開呼籲罷免國民黨花蓮縣立委傅崐萁，外界解讀藍營「反傅勢力」浮出水面，若與民進黨聯手合作，嚴重威脅主導花蓮政壇多年的傅崐萁政治生命，但藍營方面並沒有那麼悲觀。

黨內人士指出，「張峻就是個議員而已」，民進黨在花蓮的基本盤也不夠大，黨部與傅家只要鞏固好各地議員、鄉鎮市長、代表與村里長，傅崐萁還是可以度過這次的難關。

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這位人士認為，雖然傅崐萁罷免案很可能通過第2階段連署門檻，但到了第3階段的罷免投票，結果應該還是樂觀的。

黨內人士指出，「張峻就是個議員而已，真的不要把他看得太大」，議長在議會裡面可以縱橫捭闔，但若想影響整個花蓮縣，「他沒有那麼了不起啦！」

據分析，花蓮縣議員可以分成很多個系統，純粹以政治能量來說，在花蓮縣還是傅派最大，張峻雖貴為議長，但也只是一個議員，如果把黨紀因素加進來，當地黨籍與泛藍議員光是想到2026年選舉提名，應該很少人會蠢動，與其從張峻及另一股反傅勢力花蓮縣議員魏嘉賢家族下手，不如直接安撫個別的議員以及鄉鎮市長、代表、村里長，而且這個部分本來就是傅崐萁的「專長」。

此外，黨內人士認為，張峻與魏家對明年花蓮縣長選舉會有想法，過程中自然會有一些動作，但從花蓮的藍營基本盤結構來說，現在的大罷免已經不是傅崐萁一個人的事情，而是整個國民黨被民進黨惡罷，如果有人在過程中動作太大，且明顯帶有個人私怨，不但無法說服藍軍支持，未來爭取提名時也沒有正當性，反而會激起基層挺傅，像目前家族成員還有人留在國民黨的魏家，沒有公開與傅崐萁對幹，就是保留一點空間。

前國民黨副秘書長張雅屏則指出，張峻本來就已經跟國民黨撕破臉「根本沒得談」，至於魏嘉賢家族部分，理論上黨中央應該去找魏嘉賢父親魏東河去談，魏東河早期與國民黨相處得不太好，直到魏嘉賢上次參加花蓮市長補選，時任黨主席洪秀柱才與魏家打下比較深的基礎，但目前沒有收到黨中央希望洪秀柱幫忙溝通的訊息，也很難判斷魏家具體動向。

張雅屏表示，政治溝通不外乎人情義理或許之以利，魏嘉賢一直被卡在目前的職位，不僅參選立委沒有機會，花蓮縣長更不用說，只要傅崐萁不放或沒有政治承諾，他看不出來魏家會向傅崐萁伸出援手，這種事只有未來有提名權的黨主席可以出面處理，但目前仍看不出來黨中央會給魏家政治承諾。

花蓮縣議長張峻。（資料照）

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