男假冒員工發表「武統台灣必勝」言論 工研院發聲明將依法究責

李姓男子宣稱是工移院光復院區的員工，張貼「武統台灣必勝」照片，引發網友撻伐。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2025/04/05 13:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名自稱是「工業技術研究院」光復院區員工的李姓男子，近日於臉書等網路平台，發表附和中國武力統一台灣的言論，包括張貼倡言「武統台灣必勝」的照片，引發網友質疑撻伐，工研院今天（5日）上午11時許發表聲明，指查證後該名李姓人士並非工研院員工，亦從未任職工研院，此人冒用工研院員工名義，已向社群平台提出檢舉完成蒐證，並將依法究責。

包括「喜鵲看政治」等網友質疑李男於臉書社群中，張貼「武統台灣必勝」等附和中共武力統一台灣的言論，相當的不恰當，網友甚至質疑，「在工研院工作的人，居然在FB社團爆政公社，張貼『武統台灣必勝』的圖？這種人真的適合待在研究單位嗎？」

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另有網友質疑，工研院是半官方的財團法人組織，「共產黨有可能讓中國的公務員鼓吹美國武統中國嗎？在國民黨威權統治時期，這種公務員早就抓去被軍法審判了」。

工研院今天強調，「此人經查證非工研院員工，已向臉書官方檢舉！」，工研院並於臉書發表2點聲明，內容如下：

一、經本院查證，該名李姓人士並非工研院員工，亦從未任職工研院。本院對於冒用本院員工名義之行為，已向社群平臺提出檢舉完成蒐證，並將依法究責。

二、工研院為嚴謹遵循國家政策與法規之研究機構，向來恪守份際。敬請各界賢達先進切勿輕信不實資訊，亦勿散播不當言論；以免有心人士利用。

工研院發表聲明，指李男並非工研院員工，也從未任職工研院，對於冒用工研院員工名義，將依法究責。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

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