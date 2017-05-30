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〈南部〉溪北爭首條捷運 採高架跨座式 單軌

2017-05-30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市先進運輸系統優先路網綠線及第一期藍線可行性研究預計今年底核定，交通局長林炎成表示，為加速推動捷運建設，本月已提報交通部爭取三千四百萬元經費補助，啟動二期路網可行性研究。其中，二期路網中的黃線—台鐵新營車站至鹽水岸內糖廠，全長八．八公里，為溪北地區第一條捷運系統。

爭取3400萬進行可行性研究

根據交通局最新修正的路網規劃，第二期路網包括黃線：新營火車站—岸內糖廠，八．八公里；橘線：高鐵台南站—南科管理局，廿五公里；紅線：和順轉運站—高捷大湖站，廿五．六公里；綠線延伸線：平實轉運站—歸仁大埔，五．五公里；藍線延伸線：仁德轉運站至歸仁，五．七公里。全長七十．六公里。

林炎成表示，台南市是目前六都中唯一沒有捷運的直轄市，但要支撐捷運系統的興建與營運有其必要條件，如財政許可、運量培養、用地取得及民意支持等均缺一不可。因此在縣市合併升格後，交通局推動「公車捷運化」，優先改善公車系統做為運量培養基礎，運量從升格前的每年七四九萬人次大幅成長至去年的二千零三萬人次，為大台南地區公共運輸打下基礎。

籌備專責單位 加速運輸系統建置

林炎成表示，南市捷運系統考量都市特性、景觀衝擊、運量需求、財務平衡、施工期程及環境衝擊等面向，經評估後選擇成本低廉、工期短、運量擴充彈性大、噪音振動小等優勢的高架跨座式單軌系統。為因應先進運輸系統建置需要，市府已著手籌備設置專責單位，以加速南市先進運輸系統的建置。

另外，交通局表示，交通部於去年底同意補助新營至柳營地區鐵路立體化可行性研究計畫經費五百萬元，預定今年六月辦理期中報告審查，年底完成可行性研究送交通部審查，此案因未納入前瞻計畫內，市府將在可行性研究送審後持續向中央爭取。

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  • 台南市先進運輸系統考量南市的都市特性，採用輕運量的高架跨座式單軌系統。圖為新加坡跨座式單軌系統捷運。 （記者蔡文居攝）

    台南市先進運輸系統考量南市的都市特性，採用輕運量的高架跨座式單軌系統。圖為新加坡跨座式單軌系統捷運。 （記者蔡文居攝）

  • 台南捷運第二期路網表

    台南捷運第二期路網表

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