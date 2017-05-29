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〈南部〉車潮分流 市府曾爭取台86到六龜

2017-05-29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於南市國道三號關廟入口處假日車潮壅塞，市府多年前曾與高雄市合力爭取台八十六快速道路連結到高雄六龜，爭取中央納入生活圈道路建設計畫，即有分流車潮作用，此案後來不了了之。交通局表示，地方若有需求建議，將向中央反映爭取。

副市長吳宗榮表示，南市曾與高雄市合作提案生活圈道路建設計畫，將台八十六快速道路延長連結到六龜，也等於將車潮分流往龍崎、六龜等地，強化路網便利性，當時建議總經費由中央分攤約八十二％，地方十八％則由台南與高雄共同負擔，雙方都表達合作意願，由於延長路段以高雄占約八十五％較大部分，負擔較多，而南市占十五％，分攤經費約十餘億元，透過前立法院長王金平爭取提案，可是王卸任院長後，此案就沒有進一步動靜了。

交通局表示，國道三號與台八十六線關廟交會處，平日車況並不會特別壅塞，假日車潮稍多，目前並沒有高架化規劃，地方有需求建議，將會再向中央爭取反映。

至於其他重要道路高架化，交通局表示，台南市區鐵路立體化往北延伸案，總經費三四二億餘元，已獲中央列入前瞻基礎建設，其中就包括新市段高架化，以消弭平交道路口壅塞，建構完善公共運輸走廊，提升都市整體發展，解決大台南的交通瓶頸問題。

此外，國道八號安定路段接市區平面道路，由於車輛從高速公路下來末端往往沒有減速行駛，這個路口易發生車禍，交通局表示也正爭取高架化計畫，降低交通事故發生風險。

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