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〈中部〉用影像記錄沒落行業 2學子獲服務利他獎

2017-05-28

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕由嘉市九華山地藏庵主辦、嘉義地檢署指導的第二屆「服務利他獎」，新設「實踐典範獎」，昨天在地藏庵菩提樓禮堂舉辦成果發表暨頒獎典禮，大專組得獎人葉韋成、謝孟涵以「社會棟樑」為主題，用攝影說故事，為沒落的傳統行業及身懷絕技的傳統手工藝人，留下珍貴的影像記錄，帶動青年對社會實踐的熱情。

盼帶動青年對社會「實踐」熱情

謝孟涵說，她是南華大學傳播系大三學生，高雄人，葉韋成是大她二屆的學長，雲林縣北港人，結合一群熱愛影像的夥伴成立一家工作室；近半年來，兩人利用空暇時間騎機車跑遍雲嘉地區，尋訪日漸沒落的傳統行業及手藝人，深入記錄每一位工作者的身影。

在嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠老舊平房開設修鞋店的老師傅張明賢，手工修鞋六十多年，無人傳承，如今只好黯然收攤；青農呂岡達在故宮南院興建後，意識到家鄉的開發可能讓良田漸漸消失，他放棄在北部當研發人員工作，回到太保市種美濃瓜等農產，以健康安全的農作與土地對話，開闢「親子農場」讓父母帶著孩子來體驗一日農夫。

葉韋成表示，從中看到社會默默付出的市井小民及勇敢追夢的青年，也在家鄉北港鎮探訪一間成衣工廠，因產業外移及機器取代人工，廿多年來，由全盛時期工廠有三、四百名員工，到現在僅剩三名員工，了解傳統產業的興衰。

「實踐典範獎」得獎者，另有社會組李彩萍「掃除陰霾，走出來 」、高中組華南高商陳思嘉等五位同學「愛心牆計畫」，每件獲頒三萬元獎金。九華山地藏庵董事長黃俊森表示，台灣是寶島，是美麗的土地，舉辦此活動鼓勵青年服務社會、關懷人群，表達對台灣的愛，用實際行動參與社會服務、改變社會。

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  • 葉韋成（右）、謝孟涵（左）為沒落的傳統行業及手工藝人，留下珍貴的影像記錄。（記者丁偉杰攝）

    葉韋成（右）、謝孟涵（左）為沒落的傳統行業及手工藝人，留下珍貴的影像記錄。（記者丁偉杰攝）

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