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〈南部〉國際龍舟賽鳴槍 154隊運河競逐

2017-05-27

賽事一連五天 最高獎金30萬

〔記者劉婉君／台南報導〕端午連假開始，台南市國際龍舟錦標賽也從昨天晚上起，一連五天在台南運河登場，一百五十四隊、超過三千六百人決勝負，公開男子組將有廿二隊爭奪最高獎金卅萬元，競爭激烈，外國使節昨晚也組隊體驗台灣的節慶氣氛。場邊還有應景的端午節體驗活動，以遊戲方式帶民眾認識端午節文化。活動期間周邊將進行交通管制，提醒民眾配合提前改道。

市長主持祭江儀式後展開

台南市國際龍舟錦標賽昨天晚上在市長賴清德主持祭江儀式後展開，第一場比賽由市府首長、市議會及駐台外國使節打頭陣，市府首長隊在鳴槍後不久就取得領先，順利奪勝，市議會隊則以些微差距獲得第二名。財團法人伊甸福利基金會台南區視障者也組隊參加，與台南四季早泳會進行銀髮組比賽。運河兩岸聚集不少民眾觀賽，為選手們加油。

最受矚目的公開男子組賽事將於今天登場，卅日決勝負。

龍舟賽期間，安億橋至承天橋之間的台南運河周邊，有小吃、藝文表演等活動，體育處也與遠東科大運動行銷中心團隊合作，安排多項免費體驗活動，仿照古代科舉，考驗民眾對端午節的文化知識，並結合登革熱防治，推出親子手刨檜木驅毒香包ＤＩＹ、端午遊樂園等，廿九日舞台區有大專院校學生搖滾之夜。

周邊多項體驗活動 交通管制

配合龍舟錦標賽舉行時間，廿六日至卅日每天下午三時至晚上十時，慶平路（健康三街與安億路之間含停車格）、育平路（慶平路與育平九街之間含停車格）全線管制，相關交通資訊、停車位置，可查詢台南市國際龍舟錦標賽粉絲頁或台南市運動地圖資訊網（http://sportmap.tn.edu.tw）。

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  • 台南市國際龍舟錦標賽熱鬧開賽，台南市政府、市議會及外國使節隊率先一較高下。（記者劉婉君攝）

    台南市國際龍舟錦標賽熱鬧開賽，台南市政府、市議會及外國使節隊率先一較高下。（記者劉婉君攝）

  • 台南市國際龍舟錦標賽在台南運河登場，市長賴清德在比賽開始前，進行祭江儀式。（記者劉婉君攝）

    台南市國際龍舟錦標賽在台南運河登場，市長賴清德在比賽開始前，進行祭江儀式。（記者劉婉君攝）

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