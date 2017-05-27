〈南部〉18億打造智慧建築 市圖總館動土

2017-05-27

位於永康砲校原址 108年竣工

〔記者黃文瑜／永康報導〕「台南要有一座國際級的建設，讓市民感到驕傲！」台南市舊圖書總館已經使用超過四十年，市府將耗資十八億在永康砲校原址建新台南市立圖書館，昨舉行動土典禮，預計民國一○八年九月竣工，台南市長賴清德表示，除了建築硬體高規格外，也要打造零到九十九歲的終身學習空間，希望這座圖書館讓台南人「走路有風」。

地上五層、地下二層 銀級綠建築

新圖書館占地一．五公頃，為地上五層樓、地下二層樓的建物，為了打造高規格圖書館，這項標案採用國際標，從十七家國內外建築師競圖中，評選出台灣與荷蘭建築師事務所共同合作，文化局長葉澤山表示，荷蘭這家事務所有許多圖書館作品，包括英國伯明罕圖書館等，這座圖書館採銀級綠建築標準外，還是智慧建築，整合各種資訊、通信、控制與感知系統，提供現代生活的高速連網服務，未來也將角逐「公共工程金質獎」。

台南市長賴清德指出，這座建築除了硬體高規格外，內部空間規劃也很講究，「軟硬體都要最好。」未來內部藏書將多達一百萬冊，還有全台最大量日治時期古書收藏一萬六千冊、並首創全國唯一「台南名人堂」，展出台南一百多位名人的作品及文物。

提供零到九十九歲終身學習空間

「這裡要讓大家活到老學到老」，要打造零到九十九歲的終身學習空間，圖書館內有親子遊憩區，還有青少年愛的動漫區，與國際會議廳和實驗小劇場，供大學生使用。甚至有「創客空間」，提供藝術家及創業者討論及閱讀空間，設置3D列印機，讓文創者可直接在館內列印模型，更會引進推廣教育老師，為「創客」諮詢。賴清德說，這座世界級圖書館，就是要讓外地人嘆為觀止，讓台南人驕傲，「走路有風」。