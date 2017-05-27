〈南部〉典寶溪D區滯洪池 一期明年底完工

2017-05-27

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕岡山、橋頭、梓官典寶溪下游沿岸長年受淹水問題困擾，水利署規劃設置六座滯洪池，目前已有兩座完工啟用；而Ｄ區滯洪池經費高達卅億元，經立委劉世芳和邱志偉奔走協調下，一期工程預計明年底完工，避免淹水惡夢重現。

面積42公頃 滯洪量達105萬噸

高市水利局表示，典寶溪Ｄ區滯洪池位於典寶溪幹線旁，滯洪池面積共四十二公頃，設計滯洪量高達一百零五萬噸，與一○三年完工的典寶溪Ｂ區滯洪池相同，完工後可降低典寶溪幹線水位，並大幅減緩周邊聚落淹水情形。

完工後 可減緩周邊聚落淹水

由於工程經費龐大，初估至少要卅億，劉世芳及邱志偉協助邀集經濟部水利署、台糖公司及市府水利局召開協商會議，初步達成協議，滯洪池工程分為四期開發施作，第一期工程全額由中央補助總經費七．一七億元，其中工程費五千萬，用地費六億多，預定明年底完工，另用地費則與台糖公司協議價購採無息分年分期給付，該公司並同意市府先行施工。

劉世芳和邱志偉昨天也在水利署副署長曹華平等人陪同下前往視察，劉世芳說，Ｄ區滯洪池完工後，除了汛期可以發揮滯洪功能，改善橋頭區、梓官區及岡山區淹水問題，平時也可提供周邊地區親水、休閒、運動空間，提供一處良好休閒遊憩場所。

劉世芳指出，縣市合併前，凡那比颱風夾帶的豪大雨，讓岡山一處養護中心的長輩避難不及而泡在水裡、險些滅頂，令她痛心難忘，就任副市長後，就將典寶溪沿岸的六座滯洪池規劃列為首要工作之一。