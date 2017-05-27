〈北部〉解決護理師荒 門諾續招公費生

2017-05-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕東部醫院的護理師人才難覓，於是門諾醫院乾脆和馬偕護專簽約，合辦公費護理師專班，畢業就到門諾醫院上班，盼藉此解決護理師不足的問題，第二屆招生即將開跑。去年考上公費的馬偕護校一年級生葉佳文說，護專第一年的課程是基礎學習，接下來還會更辛苦，但她願全力以赴，將來早日就業工作分攤家計。

葉佳文說，去年的現在才剛剛考完國中教育會考，還在煩惱到底要就讀哪個學校，很感謝國中班導師的鼓勵，她決心去馬偕護專，雖然課業壓力很大，但想到將來更專業的護理領域還等待她去挑戰，以及將來回到故鄉花蓮工作，她還是會繼續加油！

門諾醫院去年起和台北馬偕護專合作，開辦獨立招生的護理公費生招考，每年招收十六個名額，不用透過五專聯招，設籍花蓮、台東，且對護理有興趣的應屆國中畢業生，均可透過通訊及網路報名，甄選憑五專入學免試入學超額比序積分證明單，報名時間六月九日至廿二日，預計六月廿六日公告錄取名單，電話：03-8241596。

院方表示，目前醫院開出的護理師職缺包括社區醫療護理師、癌症中心個案管理師、感染管控護理師、安寧居家護理師、麻醉護理師、血液透析中心護理人員，及需要輪班的一般護理人員、門診護理人員，包括內外科、急重症、婦兒科、產房、手術室都有缺人，由於人員流動率高的緣故，因此希望透過公費的方式，畢業後留在門諾。

而經錄取學生，五專一到三年級每月有生活費五千元，且免付雜費，四、五年級則提供學雜費補助，公費生畢業後需回到門諾醫院服務五年，且月薪四萬以上，比目前大學畢業生平均二萬二到二萬八的起薪還高。