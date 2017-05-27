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〈中部〉銀杏橋明啟用 溪頭自然教育園區添亮點

2017-05-27

號稱全台最長的木造橋

〔記者謝介裕／南投報導〕不讓清境高空觀景步道專美於前，台灣大學師生費時四年，在溪頭自然教育園區打造號稱全台最長的木造橋「銀杏橋」，也將於二十八日配合路跑活動辦理啟用儀式，對外亮相，未來將與大學池竹拱橋相互輝映。

台大實驗林管處溪頭自然教育園區有處台灣最具規模的銀杏林，對外聯繫的銀杏步道，原本有座水泥拱橋，跨越神木溪供遊客平安進出，惟八十五年賀伯颱風挾帶狂風暴雨來襲，神木溪河水暴漲引發土石流，沖毀拱橋，台大實驗林管處後來闢建河床便道，惟每逢豪大雨來襲，便道有被溪水淹沒之虞，危及民眾安全，台灣大學師生才聯手展開建橋計畫。

台大師生費時4年完成

要在不破壞自然景觀與生態的前提下施設，台大土木工程系卡艾瑋、謝尚賢、黃尹男等多名教授，帶領學生展開這不可能的任務，師生討論後，決定捨水泥橋建木橋，且以在地的柳杉木材為主，從伐木、製材、乾燥迄防腐處理、膠合加工、工程安裝等，全由師生們一手包辦，費時約四年，終於日前完工。

台大實驗林管處指出，該橋係銀杏林對外要道，才以「銀杏橋」為名，全長三十六公尺、寬一點六公尺，也是國內目前最長的木結構橋樑，木橋融入自然景觀的設計，也將成為園區綠建築新地標，二十八日當天將藉由「走，去溪頭﹗」健走活動，與各界一起分享耕耘的成果。

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  • 台大實驗林管處溪頭自然教育園區，號稱全台最長的木造橋「銀杏橋」，完工後，參與打造的台大土木工程系師生開心不已。（台大實驗林管處提供）

    台大實驗林管處溪頭自然教育園區，號稱全台最長的木造橋「銀杏橋」，完工後，參與打造的台大土木工程系師生開心不已。（台大實驗林管處提供）

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