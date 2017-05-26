〈中部〉鹿港高中「免驚水族箱」 拿全國冠軍
2017-05-26
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化鹿港高中養殖科學生運用反射玻璃來作「免驚水族箱」，讓水中小魚兒看不到外面影像，還用實驗證明小魚兒在「免驚水族箱」裡，就是「免著驚」！
「我們用科學方法，來證實小魚免驚！」鹿港高中養殖科主任游昊酃表示，戰國時代思想家莊子與惠施的「魚樂之辯」是唇舌之戰，但學生用的則是科學方法來證明小魚兒在「免驚水族箱」就是不會受到驚嚇。
製作「免驚水族箱」的學生有賴義豐、莊秉諺、康程皓、郭宥名、許烝銘；賴義豐表示，一般市售水族箱所用的玻璃，就是裡面看得到外面，外面看得到裡面，有的魚比較容易受到驚嚇，只要有光影變化，原本群游的魚就會逃竄，有些甚至還會跳出水族箱。
小魚看不到箱外 免受驚嚇
賴義豐說，「無驚水族箱」採用的反射玻璃，也就是外面觀魚者可以看到魚，水中小魚兒看不到外面，實驗特別選擇容易受到驚嚇的「燕子美人」，也就是「沃式銀漢魚」，同時用大盤子在水族箱旁揮動，原本群游的「燕子美人」，在一般水族箱就會四處逃竄，但在「免驚水族箱」的小魚兒照樣群游，不受影響。
鹿港高中今年參加全國專題製作競賽大放異彩，「免驚水族箱」拿下專題組冠軍；由鍾緩蓉老師指導的《迴「芯」轉意—時鐘投餌機》則拿下創意組冠軍，參賽學生許棋崴、詹健鴻、劉威億表示，運用「時鐘芯」的設計，每十二個小時轉一圈，在寶特瓶內放飼料，再挖小孔，剛好每十二個小時自動餵食魚飼料。
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