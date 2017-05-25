〈南部〉花現白河》阿勃勒「黃金雨」 與蓮花比美

2017-05-25

〔記者王涵平／白河報導〕白河蓮潭阿勃勒金黃色花朵盛開，與綻放的蓮花相映成趣，吸引不少遊客與攝影玩家遊賞，公所也透過官網提供最新花況。

「白河花季四部曲」包括三月的林初埤木棉花、四月將軍埤南洋櫻、五月蓮潭阿勃勒及六月蓮花，近年來氣候變遷，花況或有提早、延後，不少人在花季前後就會打探「花開了沒？」

白河阿勃勒主要集中在蓮潭通往三角潭、嘉義方向。蓮潭也是白河傳統蓮產區，沿途有不少蓮田，遊客同時可欣賞蓮花與阿勃勒，部分地點兩種花還能同時入鏡。公所說，官網及臉書提供白河蓮花、阿勃勒及目前已落幕的洪厝溪洲石斛蘭最新花況，還有交通路線，方便遊客妥善安排賞花遊程。

白河區公所與店仔口文教協會六月三日至七月九日在新蓮鄉7-11及蓮花公園推出定點導覽解說服務，讓遊客深度認識蓮花生態、白河文化歷史以及白河好看、好吃、好玩的地方。