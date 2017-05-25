〈台北都會〉參與式預算提公幼 教局「拖很大」?
2017-05-25
〔記者郭安家／台北報導〕北市公幼名額搶破頭，但家長日前於公民參與式預算提案，要求北市府釋出學校一至三樓作為幼托空間，而且已經成案，未料，家長蔡宜珊昨不滿指出，二月迄今，台北市公民參與委員也開過三次會討論，但台北市教育局還在拖，不願進一步去清點、淨空教室，也不願於網路公開相關新政。
教局：規劃辦理中
對此，教育局表示，民間所提的案件都有案號、標案進行列管，教育局規劃辦理中，也正持續盤整相關空間，真的有在做。教育局重述，預計公立幼兒園將增加二十班，非營利幼兒園將增加一一一班，未來政策會增設兩歲專班。
蔡宜珊表示，依現行法令規定，學校一至三樓可作為幼托空間，但目前教育局只願意在學校一樓開闢空間，很多空間仍由總務處、校長室等使用，教育局只要清點空間，即可增加大量幼兒園班級。由於教育局無法執行該公民提案，也驚動公民參與委員范雲、楊士慧、林美娜關心，要求教育局清點餘裕空間，並將資料公開上網。
蔡宜珊指出，二十年來婦女團體就在倡議此事，但如今少子化已成為國安問題，卻還未成功，而中央政府長照預算增加二二一億元，但公幼預算僅增加十五億元。
北市今年增加近五百個公幼名額，預估八十年之後才能廣泛照顧所有市民，但她的女兒可能用不到這項福利，還要等到孫子出生才可用得到公幼服務。
有家長表示，如果北市府公民參與預算都無法解決問題，家長們未來不排除發動遊行，如果一定要找有權力的人解決問題，「那我們就派一個人出來參選吧！」
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