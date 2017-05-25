〈台北都會〉2歲擠「窄門」 公幼抽籤搶破頭
扣除直升人數 僅8千多個名額
〔記者蔡亞樺／台北報導〕公立幼兒園名額搶破頭，一○六學年度北市公幼釋出一萬八千多個名額，扣除原園直升人數僅八千多個名額，公幼昨天進行第一階段抽籤，抽籤結果隨即公布，仁愛國小附設幼兒園第一階段抽籤，錄取率約六成三，抽中的家長難掩興奮之情，未抽中的家長直呼好失望。有人認為應取消「排富條款」，才不會舟車勞頓接送孩子。
正值幼兒園招生季，公幼從本月廿四至廿六日、一連三天辦理登記抽籤作業，昨第一階段抽籤，對象為五足歲與兩足歲。
仁愛國小附幼 錄取率約6成3
位在北市黃金地段的仁愛國小附幼釋出四十一個缺額，不少家長一早到場排隊登記，共六十五人登記，錄取率約六成三。
家有兩名孫子的陳先生表示，他有一個孫子就讀仁愛國小一年級，另一個五歲孫子則在新北市林口區讀幼兒園，因此每天早上必須往返台北、林口接送孫子上下課，花四、五十分鐘通勤，非常舟車勞頓，因此來參加抽籤，非常高興抽中錄取。
育有兩子的李太太卻相當失望，她表示公幼一學期收費七千九百元，費用低，去年抽籤沒中，送孩子讀私幼，每月學費兩萬元，負擔大，沒想到今年還是沒抽中。
不過，陳先生說，依規定，家中有兄姊讀小學一、二年級，可優先入學，但新增所得稅須未達廿％，好險五歲孫子有抽中，否則他還得林口、台北兩邊跑，應該取消該規定。
北市教育局統計，去年兩歲班、三至五歲混齡班包括直升人數在內，共有兩萬六六一四人報名、錄取一萬八三四○人，錄取率六十八．九一％。教育局昨晚公布第一階段抽籤錄取初步結果，共有三六四五名幼兒報名、三五四四人錄取，剩餘一○一名幼兒列入備取，得於今、明天參加第二、三階段報名。
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標題：〈台北都會〉2歲擠「窄門」 公幼抽籤搶破頭
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