〈中部〉網友募3千顆粽 送弱勢戶過節
2017-05-25
南彰化三○六戶受惠
〔記者陳冠備／二林報導〕粽粽有愛心。臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」，為幫彰化家扶童慶端午與祈求考運，第二年發起「粽粽傳愛心到弱勢家庭」的募集活動，今年以不到十天的時間募集到三二二○顆粽子，昨天社團人員與志工將剛出爐的粽子，送給服務處三○六戶受扶助家庭。版主林煌凱表示，在不景氣的大環境，臉書社友仍願意默默做愛心，溫暖感動了南彰化偏遠鄉鎮的家庭。
林煌凱說，近年來物價飆漲，許多經濟弱勢的家庭可能捨不得買豬肉、糯米、粽葉來包粽子過節，所以「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團發起「網路行舟」募集粽子的活動，號召在地網友來幫助在地人，這次活動除讓弱勢家庭能應景過節，也鼓勵家扶考生能順利「高中」理想中的學校。
林煌凱也說，南彰化受助家庭有三○六戶，預計每戶募集十顆愛心粽，活動公告後，網友的愛心不斷湧進，不到十天就完成，甚至還多出的五百顆肉粽，可再捐贈給其他弱勢團體，網友的愛心讓人感動。
張先生，家中有一對雙胞胎兒子今年將從高中畢業，為了協助家中經濟，倆人都報考警專，他拿到粽子開心表示，「相信孩子吃了網友集氣的粽子，一定會成功」。
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