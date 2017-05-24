〈台北都會〉載著森林滿街跑 「森林公車」搭免錢
試辦五天 每天限定一班
〔記者黃建豪／台北報導〕全台首輛「森林公車」將於今天上午九時半首次出發，在車體內植入大量台灣當季本土或亞熱帶的原生植物，將公車改造為在城市穿梭的「行動森林」，行走原二○三路線，將由天母一路行駛至汐止，共停經兩百多個站點，但只是試辦，所以每天限定一班，一連行駛五天至五月二十八日，期間免收車資，歡迎搭乘民眾觀賞、輕撫車內植物，在繁忙都市通勤中，也與大自然零距離互動。
車內花草妝點 車身名家素描
森林公車由中興光華巴士與美好關係團隊合作策劃，以「男孩的異想森林」為主題 ，藉由花藝大師凌宗湧和旅行藝術家蕭青陽的巧手， 以台灣藜、萬代蘭、金狗毛、野薑花等台灣花卉作為妝點，輔以人工草皮 ，讓公車內部地板、座椅、扶桿都裹上翠綠植被，公車外部則是蕭青陽素描平常路邊所見的景色，輸出在車體上讓路過民眾也能欣賞。
天母到汐止 上午九時半發車
為避免影響交通，森林公車發車時間選在離峰的上午九時半，沿二○三路線漫遊，從天母到汐止，行經士東市場、天母棒球場、台北市立美術館、晴光市場、行天宮、饒河夜市、南港科學園區及經貿園區等站，從二十四日起，每天一班車行駛至二十八日。
美好關係協會表示，這台森林公車耗資十萬元打造，包括花材與後續管理修補費用，因為活動是自掏腰包舉辦，經費有限，且是第一次試跑，因此先上路五天觀察民眾反應；也因為這是在二○三路線多加開的專車，對於易有花草過敏的民眾，可選擇正常班次的公車。
民間團體發起 市府沒補助
光華巴士經理馬祖軍表示，森林公車是由民間美好關係協會發起，台北市政府並未出資，或給予補助，只是因為會用到既有公車路線及停靠公車站，因此依規定需經過市府審查並核准。公共運輸處主秘楊欽文也說，森林公車屬於民間創意，沒有違反公路主管機關相關法規。
此外，美好關係協會也正與士東市場合作市場改造，共有十八處攤位參與。市場處表示，民間與市場的合作，主要在攤位和招牌的美化。因此森林公車行經士東市場同時，也希望帶領民眾走進士東市場，感受傳統市場濃厚人情味。
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