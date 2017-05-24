〈北部〉轉虧為盈無時日? 桃捷拚6年收支平衡

2017-05-24

總資本額30億 剩12億元

〔記者陳昀、陳紜甄／綜合報導〕桃園大眾捷運公司昨天到市議會工作報告，多名議員關心機場捷運「何時才能轉虧為盈？」桃捷公司指出，總資本額卅億元，截至今年二月已虧損十八億元，只剩原來的四成；桃捷公司在議會答詢時，原本坦承轉虧為盈沒有時間表，但後來發新聞稿改口說，以六年為目標達到收支平衡。

市議員范綱祥、劉勝全等人指出，桃捷公司總資本額卅億元，但資產淨值只剩約十二億元，已累計虧損十八億元；市議員謝彰文也說，針對營運前的延宕通車虧損，前縣府時期曾向中央求償廿八億元，市府時代也曾要求六億元賠償，總計卅四億元，但桃捷公司如今求償金額卻縮水，變成只求償十二．八七億元。

桃捷公司董事長劉坤億表示，原本預估今年會虧損一．七億元，但今年營運收益不錯，機捷目前的日平均運量是五．六萬人次，比原先預估的四．六萬人好，虧損可望減少。另外，附屬事業及業外收入的收益已超過六千萬元，希望今年底再增加七千萬元收入，達到一億三千萬元目標。

桃捷總經理陳凱凌解釋說，十二．八七億元的求償金額是和中央磋商的結果，市長鄭文燦已指示爭取交通部最高的挹注，另有一部分以備品折抵，目前已爭取到約六．六億元價值的電子號誌系統、列車零件等備品，另向交通部高鐵局爭取工程結餘款七．一億元，用在系統改善。但謝彰文認為，機捷應由廠商提供保固，更新損壞機件，不該貯存備品。

市議員劉茂群、萬美玲也質疑桃捷公司向中央索賠不夠積極，議員願做後盾，桃捷公司卻拖拖拉拉；副市長游建華回應說，相信市長會利用適當時機向中央爭取。

議員抨擊 促設停損點

市議員徐玉樹、楊朝偉、劉茂群等人要求桃捷公司列出財務虧損的停損點，陳凱凌回應說，沒有時間表，但桃捷營運表現比北高捷運還算理想，劉茂群氣得痛罵「不要耍嘴皮、不要比爛！再交不出成績單，乾脆減薪！」桃捷公司在會後發布新聞稿，表示以六年為目標，達到收支平衡。

另外，台北市議員王鴻薇昨天也質詢桃捷公司虧損累累，她表示，北捷日運量兩百萬人次，需靠業外收入才能轉虧為盈，機捷日運量只有五．六萬人次，北市府在桃捷公司佔股六．六七％，未來如果桃園市要求增資，是不是桃園虧，台北市也要跟著虧？虧損的都是人民納稅錢。

台北市交通局局長張哲揚表示，未來要看桃捷公司提出的增資計畫而定，如果狀況不改善，「不要增資比較好」。