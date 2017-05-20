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〈南部〉高雄旅展開幕 首日逾7萬人參觀

2017-05-20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄國際旅展昨起至廿二日於高雄展覽館登場，首日吸引七萬多人參觀，高雄市觀光局也在會場設立「高雄形象館」，每天推出五場精彩活動。

高雄市旅行公會主辦的高雄國際旅展，今年共有三五八家旅行社與飯店、八百攤位參展，連對岸也有八個省分組團參展。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，「高雄形象館」邀請特色商家參展，包含藏身駁二老巷的「圖釘餐酒館」、年輕人獨特創意的「織織人67」、哈瑪星老屋活化的「浪花共同工作室」等，歡迎民眾參觀。

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  • 吉祥物高雄熊與街舞團體扮成的小丑，為高雄館站台。 （記者葛祐豪攝）

    吉祥物高雄熊與街舞團體扮成的小丑，為高雄館站台。 （記者葛祐豪攝）

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《觀察筆記》台灣怎不急？

前瞻會不會變成回顧？會有這樣的憂心是因為現在已然陷入僵局，政黨對抗、國會對立的恩怨糾葛絆住前瞻計畫，時間流逝，機會不再，競爭力和經濟力的培育，轉眼就成明日黃花。給台灣再起也給高雄上升的機會！很多人呼籲…

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