〈南部〉高雄旅展開幕 首日逾7萬人參觀

2017-05-20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄國際旅展昨起至廿二日於高雄展覽館登場，首日吸引七萬多人參觀，高雄市觀光局也在會場設立「高雄形象館」，每天推出五場精彩活動。

高雄市旅行公會主辦的高雄國際旅展，今年共有三五八家旅行社與飯店、八百攤位參展，連對岸也有八個省分組團參展。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，「高雄形象館」邀請特色商家參展，包含藏身駁二老巷的「圖釘餐酒館」、年輕人獨特創意的「織織人67」、哈瑪星老屋活化的「浪花共同工作室」等，歡迎民眾參觀。