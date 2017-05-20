〈台北都會〉北市府嗆環評新法鬆綁 環署：言過其實
88座受制約大樓 可免環評
〔記者蔡亞樺、楊綿傑／台北報導〕環保署日前預告將修正環評細目及範圍認定標準，引發中央、地方對槓大戰。北市環保局長劉銘龍昨主持環評會議指出，環評新法若公告上路，都市計畫內部討論山坡地或平地高樓等開發案的環評將鬆綁，北市現有八十八座受環評制約的大樓案，將可解除列管、免環評，痛批摧毀現有環評制度，此番話讓環保署副署長詹順貴頗有微詞，認為劉的評論言過其實，強調務實沒有放寬，不用什麼都拿來環評。
士林住六之六案 因而停審
環評會議昨審查「士林區住六之六自辦市地重劃區第二次環境影響差異分析報告（土石方量變更）」，劉說，環保署修正環評與此案有關，環保署預備公告的新法若七月上路，未來北市都市計畫位在山坡地住宅開發可免環評，等於環評對該案相關結論都無效。
劉銘龍說，屆時開發單位都可申請解除列管，免除環評會的結論、制約，建議該案暫停審查，待環評新法修正後，再依修正情形辦理。多名環評委員認為審查應慎重，列席的環保團體也要求撤案，最後環評決議該案暫停審查。
環保署：是務實沒放寬
劉強調，關於修改環評法，幾次環保署會議上，北市抱持反對、有疑慮的立場，例如環評法二十六條以都市計畫與環評審議多有重疊決定修正放寬，取消都市高樓的環評，簡化行政程序。
對此，詹順貴指出，這次環評認定標準修法的部分，針對都市地區也有新增應該環評項目，如記取高雄氣爆經驗，包括天然氣儲槽、油品管線鋪設等，要實施環評，如果在非都市土地，對環境生態要求會比較多，環評還是抓得比較緊，沒有放寬。
詹順貴強調，這是務實的，也是回到加強目的事業主管機關在環評的角色，回歸其所屬的權責，「不能什麼都推給環評制度，難怪環評一直被罵沒效率、沒明確標準，現在就要正本清源」。
環保局：摧毀環評制度
不過，劉銘龍認為，若要回歸事業主管機關，都市計畫單位並未具備環評審查程序與要件，這樣做法只是摧毀現有的環評制度。「日本北海道的札幌、東京、大阪等一百樓以上高樓都要進行環評，台灣這麼做有比較先進嗎？」
詹順貴反批劉「用語過重」，詹表示，開發類型需要環評的有好幾十種，怎麼會少了高樓建築或部分開發類型，環評制度就會被摧毀，「這有點言過其實」。
詹順貴說，在平地的話如一○一大樓蓋在信義計畫區，確實免環評，但高樓建築在山坡地，還是要環評，並沒放掉。
詹指出，都市計畫規劃時就要考慮土地承載力，都市設計審議要考慮日照權、風切、周邊公共設施、交通等因素，如汙水，在都市有汙水下水道或沒有汙水下水道的地區，只要符合一般放流水放流標準，不用什麼都拿來環評。
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