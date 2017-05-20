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〈台北都會〉貧民窟變「淨」土 「三重29街」轉型文創商場

2017-05-20

整頓一年 揪小店進駐

〔記者葉冠妤／新北報導〕有台版九龍城寨之稱的三重「29街」大樓，過去被視為龍蛇雜處的貧民窟，住戶多是獨居老人、精神障礙者、低收入戶等族群，環境潮濕昏暗，垃圾、糞尿經年堆積。三重區公所耗時一年、花費一百五十多萬元整頓，拆除非法隔間、安置住戶、增設照明等，建物已煥然一新，昨天舉辦完工儀式，盼引進零售、文創小店，在七月召開都更籌備委員會前，先吸聚人潮與錢潮，讓這座「鬼城」真正脫胎換骨。

「29街」大樓位於三重正義南路廿九號，屋齡四十餘年，當年興建過程中承包商倒閉，光產權所有人就近兩百人，三百坪建物裡隔出近兩百個、坪數不到兩坪的小房間，出租給艱苦人蝸居。

多年來，三重居民對「29街」避之唯恐不及，也多次發生火警等公安意外，三重區公所去年決心整頓，新北市愛心會與國際獅子會300B1區各分會捐贈一百多萬元協助，拆除一、二樓的非法隔間、頂樓違建、安置住戶、在走廊裝設照明燈管，並清除垃圾、糞尿與污水，整頓工程費時整整一年。

脫胎換骨 7月談都更

三重區長劉來通說，目前已取得七十五％住戶的同意書，預計七月召開都更籌備委員會，商討都更事宜；「29街」管委會副主委陳金湯說，希望大樓改頭換面後可吸引攤販進駐，拓展商機，才能有財源維護大樓環境。

廿五年老住戶鄭先生說，改善後空間明亮乾淨多了，最重要的是安全，期待一、二樓空間順利活化再生，除去長年的貧民窟惡名。住了廿多年的阿嬤則笑說，「活一大把年紀，能安心住著就滿足了。」

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  • 三重區正義南路29號建物被稱為「三重29街」，以前是弱勢蝸居的「台版九龍城寨」，環境髒亂．地面破損、電線垂落。（資料照，記者李雅雯攝）

    三重區正義南路29號建物被稱為「三重29街」，以前是弱勢蝸居的「台版九龍城寨」，環境髒亂．地面破損、電線垂落。（資料照，記者李雅雯攝）

  • 三重「29街」原本隔著許多不到兩坪的小房間出租，經公所安置住戶，現已清空整理得煥然一新，盼成為出租販售文創、零售品的攤位。（記者葉冠妤攝）

    三重「29街」原本隔著許多不到兩坪的小房間出租，經公所安置住戶，現已清空整理得煥然一新，盼成為出租販售文創、零售品的攤位。（記者葉冠妤攝）

  • 三重區公所去年決心介入整頓，加上新北市愛心會與國際獅子會300B1區各分會捐贈100多萬協助，一起出錢出力改造「三重29街」。（記者葉冠妤攝）

    三重區公所去年決心介入整頓，加上新北市愛心會與國際獅子會300B1區各分會捐贈100多萬協助，一起出錢出力改造「三重29街」。（記者葉冠妤攝）

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