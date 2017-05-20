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〈北部〉竹東堆置4千噸垃圾 27日前清除千噸

2017-05-20

其餘4分之3 汛期前清走

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮垃圾場目前堆置約四千公噸垃圾，當地居民憂心污染水源，縣府工務處水利科昨天勘查現場未發現滲流水，但要求環保局和竹東鎮公所防範污水外流污染水源。

新竹縣副縣長楊文科說，預計二十七日前可以清除四分之一的堆置量，約一千公噸垃圾， 剩餘的四分之三，將努力於汛期之前清走，在未完全去化前，會加強垃圾場附近社區及學校的消毒工作，並補助竹東鎮公所在堆置區設置垃圾攔截網、覆網。

楊文科是在十八日下午與環保局副局長羅仕臣、竹東鎮長徐兆璋到垃圾場會勘，並協調如何加速清運堆置的垃圾，達成以上共識。

垃圾堆遇雨 恐造成水污染

縣議員周江杰說，沖刷垃圾堆的雨水，溢出到竹東大圳、沙坑溪，雨勢大一些就全部進到頭前溪，恐嚴重影響頭前溪下游竹北市和新竹市水質安全。

竹東鎮民代表會副主席鄭朝日說，竹東鎮垃圾場內沒有污水處理設施，完全未覆蓋的垃圾堆遇雨，滲出的污水一定會污染下方沙坑溪，不能再漠視。

竹東鎮五豐里里長邱文郎說，天氣漸熱，垃圾堆不但開始散發惡臭，且孳生蚊蠅，對附近住戶的環境衛生衝擊很大，縣府應儘速清除，不要再大量堆置。

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  • 新竹縣竹東鎮代會副主席鄭朝日（左）、五豐里長邱文郎拿出從竹東垃圾場下方蒐集的污水，要求官方重視水源遭污染的問題。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮代會副主席鄭朝日（左）、五豐里長邱文郎拿出從竹東垃圾場下方蒐集的污水，要求官方重視水源遭污染的問題。（記者蔡孟尚攝）

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