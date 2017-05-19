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〈南部〉台東熱氣球嘉年華 光雕音樂會迎賓

2017-05-19

首場六月三日台北舉行

〔記者張存薇／台東報導〕台東「台灣國際熱氣球嘉年華」邁入第七年，六月卅日將正式開幕，為了吸引更多民眾暑假造訪台東，台東縣政府將於六月三日晚間在台北市「自由廣場」舉辦今年度首場光雕音樂會，而在台東縣各鄉鎮市也有六場不同主題的光雕音樂會，歡迎民眾暑假共襄盛舉。

30顆造型球超有看頭

觀旅處指出，台灣國際熱氣球嘉年華邁入第七年，今年展期從六月卅日至八月六日，預計邀請卅顆來自十一個國家的造型球來台，包含英國士兵球、青蛙球及美國海盜球、鸚鵡球、蘑菇球等，也將舉辦七場次光雕音樂會，首場六月三日晚間七時在台北自由廣場展開，台東的原住民表演團隊「高山舞集」及葛萊美入圍團體「十鼓擊」也將現場演出。

其他場次包括六月卅日晚間八時在台東縣立體育場開幕光雕、七月八日清晨四時卅分成功鎮三仙台日出光雕、十五日晚間八時池上鄉大坡池、廿二日清晨四時卅分太麻里鄉太麻里曙光園區、廿九日晚間八時在卑南鄉知本溫泉、八月六日晚間八時鹿野鄉鹿野高台閉幕。

觀旅處表示，熱氣球周邊活動還包括「I can fly～虛擬實境VR體驗」、「熱氣球親善大使—網紅直播Live實況轉播消息零時差」、「一起夢想起飛紙飛機比賽」、「清涼一夏—水上優惠體驗」、「國際旅拍公司婚禮攝影」、「框住美好～幸福拍拍照」，活動官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/、FB粉絲團：www.facebook.com/balloontaiwan。

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  • 台灣國際熱氣球嘉年華今年將舉辦七場次光雕音樂會。 （記者張存薇攝）

    台灣國際熱氣球嘉年華今年將舉辦七場次光雕音樂會。 （記者張存薇攝）

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