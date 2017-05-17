〈北部〉苗縣省人事成本 18戶政事務所擬裁併

2017-05-17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣府財政困窘，為節省人事成本，在苗縣府縣務會議中，縣長徐耀昌指示民政處研擬裁併現有的十八鄉鎮市戶政事務所。民政處長彭基山表示，將以苗栗縣警局五個分局區及六個縣議員選區擇一規劃，整併後，部份戶政事所將改為辦事處，相關服務功能不受影響。

彭基山指出，各縣市正陸續推動裁併戶政事務所，縮編人力，目前已裁併的縣市有新北、彰化、台南、高雄等縣市，而苗栗縣十八鄉鎮市戶政所編制較大者員工人數約廿人、小所則三至五人，有鑑於目前的戶政資料都能電腦連線處理，戶籍登記也能異地辦理，戶政事務所功能正好面臨轉型契機，而裁併也是未來趨勢。縣長徐耀昌指示比照縣內縣議員選區模式，分六選區來整併，以減輕縣庫人事費用及相關行政支出負擔。

兩種劃分腹案 進行評估

彭基山表示，民政處目前朝縣議員六個區及苗栗縣警局五個分局區劃分腹案進行評估。縣議員選區劃分為苗市、頭屋鄉、公館鄉一區，銅鑼鄉、三義鄉及西湖鄉一區，通霄鎮、苑裡鎮一區，竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉一區，頭份市、南庄鄉、三灣鄉一區，卓蘭鎮、大湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉一區。

若以五個分局區劃分，則是苗市、頭屋鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉一區，西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮一區，竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉一區，頭份市、南庄鄉、三灣鄉一區，卓蘭鎮、大湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉一區。

彭基山強調，苗縣府十八日將邀集財主、人事、計畫等局處討論，分析整併後利弊得失，再決定採哪個腹案，裁併後的戶政事務所會改為辦事處，人員僅剩一、二個人，民眾仍可就近申請相關戶政業務，功能及便利性不受影響。