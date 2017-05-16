〈台北都會〉關懷基隆 在地刊物寫故事拋議題
記者俞肇福／專題報導
基隆曾是世界排名前十大的港口，百業興盛，曾幾何時，基隆沒落；近兩年，陸續出現以關懷基隆在地人事物為出發點的刊物，為雨港基隆注入一股文化細流。
東北風 記錄八斗子人事物
以八斗子漁村人事物做為報導重心的《東北風》雜誌，每期約六、七萬字與圖片，創辦人許焜山看到八斗子漁村隨著現代化腳步快速變遷，耆老凋零、漁船拍賣拆解，老東西一件件消失，基於想記錄漁村故事而創辦刊物，訪問老船長、縫補漁網的婦人、柑仔店，拼湊出漁村的過往與早年辛苦歲月。
每期一千本的《東北風》雜誌只送不賣，每半年出刊，聽到有人要看自己的雜誌，許焜山開心不已，希望更多八斗子的故事被人知曉。
走讀暖暖 致力報導公眾議題
《走讀暖暖》延續停刊的社區報《暖暖代誌》薪火，去年九月復刊，編輯成員以基隆市教育關懷協會理監事為主，報導角度鎖定暖暖在地的公眾議題，首期報導暖暖翠湖、第二期報導暖暖水源地將被水公司開發興建物料倉庫，因《走讀暖暖》報導，引起在地人與媒體關注，水公司回應民意並讓步，將砍伐的樹木種回去。
《雞籠霧雨》是幾個基隆年輕人，偶然機緣聚在一起，決定利用創辦刊物發掘這座自己熟悉又陌生的城市；小編陳薇仲說，幾乎和所有基隆青年一樣，大家被迫離開基隆，如今他們開始將目光拉回家鄉，仔細凝視這座充滿歷史刻痕的老城，「希望發掘每一個藏著動人故事的角落」。
雞籠霧雨 年輕人挖掘家鄉事
《雞籠霧雨》從首期報導西二、西三碼頭拆遷問題，到沒落的八斗子漁村、碼頭工人的故事，以及尚未出刊的通勤族故事。陳薇仲說，這些故事不但獲得在地人熱烈回響，在外地也有不錯的反應，第三期嘗試開始收費，希望讓《雞籠霧雨》走得更穩更遠。
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