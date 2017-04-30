〈北部〉壯圍抽水站蓋不蓋 鄉代槓縣府
2017-04-30
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉新興抽水站預計七月啟用，縣府計畫在宜蘭河堤防與縣民大道交會處另建壯圍抽水站，根治新南村農田淹水沉痾，但壯圍鄉代王明等人認為，規劃中壯圍抽水站毫無作用，根本浪費錢；縣府回應，溝通後已獲認同。
宜蘭縣政府希望改善壯圍鄉新南村水患，啟動新興抽水站新建工程，由水利署第一河川局執行，去年三月開工，今年七月底就可啟用，工程經費約兩億兩千萬元，未來每天可抽取一千多噸水量，預期減少新南地區約一百二十公頃淹水面積。
另外，縣府打算向營建署爭取經費，在宜蘭河堤防與縣民大道交會處，再建壯圍抽水站，把壯圍鄉市區的水，藉由縣民大道引水截流箱涵，引導到壯圍抽水站排出，水流不再流到下游新南地區，減少水患發生率。
王明：浪費錢 拓寬大排才對
宜蘭縣代理縣長吳澤成昨到新興抽水站工地視察工程進度，有多人反對新建壯圍抽水站，王明說，壯圍鄉市區不會淹水，建置壯圍抽水站浪費錢，縣府應考慮拓寬美福大排及舊港中排，才能真正解決水患。
王明指出，新南地區淹水時，最高淹到腰部，颱風與梅雨季節期間，農民種植的稻作與瓜果常付諸流水，住家也飽受淹水之苦，要儘速解決當地水患。
縣府：專家評估 獲村民認同
吳澤成回應，設置壯圍抽水站，主要解決壯圍下游地區水患，已請專家評估，相關數據顯示，壯圍抽水站有助於疏解水患，希望大家相信專業。
縣府工務處長陳春錦說，經過溝通，初步得到村民認同，將向營建署爭取三億元經費建造壯圍抽水站，至於美福大排及舊港中排拓寬，縣府也持續規劃，再向水利署爭取工程經費。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
黨籍案勝訴 賴進坤要國民黨還公道
國民黨去年以花蓮縣議會議長賴進坤為綠營人士「助選」為由，由黨主席洪秀柱將賴開除黨籍，賴認為黨中央處分違反民主原則，向台北地院提出確認黨員資格…
網友回應
熱門新聞
- 萬丹2死5傷重大車禍 駕駛竟然沒駕照
- 杜特蒂把北韓頻射彈當玩煙火 「想玩就讓他去玩」
- 李哲藝創灣聲樂團 傳揚台味古典樂
- 自由廣場》羈押庭夜訊，何須全禁？
- 〈戀愛應援團〉當遇見屬於自己的安娜
- 豐臀金被搶劫後大轉性 只想當好媽媽
- 1分鐘賺2150萬 血汗《巴黎交易員》年休4天
- 國民黨魁選舉政見會 郭台銘成2020話題
- 施工挖斷瓦斯管 火焰竄3樓高
- 沒依公司規定時間懷孕生子 中國女子遭罰8882元
- 北韓風雲 法兩棲艦抵日 參加美英日軍演
- 總統：前瞻建設 平衡城鄉
- 04/30 各報重點新聞一覽
- 劉奕兒豔遇變調 遭義大利鮮肉尾隨回飯店
- 蔣智賢飆怪力 第10轟飛出洲際球場
- 美職》非洲球員首先發 英戈培猛敲3安
- 核一廠2號機降載運轉留力 挹注夏季供電
- 自由廣場》（李筱峰專欄）你來兮乎？
- 毒孫涉縱火 燒死癱瘓阿嬤
- 森進一花蓮開唱 鮮花席致癌歿粉絲
- 搭雲霄飛車後胸痛 原來縱膈腔氣腫作怪
- 無照男失控撞民宅 女友懷胎赴黃泉
- 自由廣場》《瓶中美人》談書寫創傷回憶
- 國民黨魁政見會》吳倡黨內民主 郝打青年參政 洪談黨員認同
- 杜特蒂：東協峰會未討論南海爭議
- 自由廣場》藥引和馬前卒
- 積分世界第一 文姿云備戰亞運 劍指奧運
- 改革有感 砍大官》部長級月退 立委促降天花板
- 吳永仁中職開球 運球打通關
- 閨密證實方媛懷孕！ 郭富城網紅妻懷的是...
- 王勝偉雙紀錄倒數 百觸聽天由命
- 北韓搗彈 東京地鐵首度停駛
- 張武修：參與WHA 我應爭取下任幹事長支持
- 女同志怒剪情敵髮 逼裸跪朗讀切結書
- 沃爾爆氣42分 巫師收鷹復仇
- 〈失戀共和國〉答案在妳心中
- 大福彩頭獎摃龜
- 奧運金牌加持 田徑亞巡賽 台北站閃星光
- 2A遇上救援王 張育成轟出去
- 駭客勒贖Netflix 要脅曝光未上檔影集
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉壯圍抽水站蓋不蓋 鄉代槓縣府
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分