〈北部〉壯圍抽水站蓋不蓋 鄉代槓縣府

2017-04-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉新興抽水站預計七月啟用，縣府計畫在宜蘭河堤防與縣民大道交會處另建壯圍抽水站，根治新南村農田淹水沉痾，但壯圍鄉代王明等人認為，規劃中壯圍抽水站毫無作用，根本浪費錢；縣府回應，溝通後已獲認同。

宜蘭縣政府希望改善壯圍鄉新南村水患，啟動新興抽水站新建工程，由水利署第一河川局執行，去年三月開工，今年七月底就可啟用，工程經費約兩億兩千萬元，未來每天可抽取一千多噸水量，預期減少新南地區約一百二十公頃淹水面積。

另外，縣府打算向營建署爭取經費，在宜蘭河堤防與縣民大道交會處，再建壯圍抽水站，把壯圍鄉市區的水，藉由縣民大道引水截流箱涵，引導到壯圍抽水站排出，水流不再流到下游新南地區，減少水患發生率。

王明：浪費錢 拓寬大排才對

宜蘭縣代理縣長吳澤成昨到新興抽水站工地視察工程進度，有多人反對新建壯圍抽水站，王明說，壯圍鄉市區不會淹水，建置壯圍抽水站浪費錢，縣府應考慮拓寬美福大排及舊港中排，才能真正解決水患。

王明指出，新南地區淹水時，最高淹到腰部，颱風與梅雨季節期間，農民種植的稻作與瓜果常付諸流水，住家也飽受淹水之苦，要儘速解決當地水患。

縣府：專家評估 獲村民認同

吳澤成回應，設置壯圍抽水站，主要解決壯圍下游地區水患，已請專家評估，相關數據顯示，壯圍抽水站有助於疏解水患，希望大家相信專業。

縣府工務處長陳春錦說，經過溝通，初步得到村民認同，將向營建署爭取三億元經費建造壯圍抽水站，至於美福大排及舊港中排拓寬，縣府也持續規劃，再向水利署爭取工程經費。